البيت الأبيض: استخدام الجيش الأمريكي خيار دائم في مناقشات الحصول على جرينلاند

ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
ملك ريان

أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وفريقه يناقشون مجموعة من الخيارات بشأن كيفية الحصول على جرينلاند - الجزيرة الكبيرة ذات الحكم الذاتي التابعة للدنمارك - وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في القطب الشمالي.

من بين هذه الخيارات، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن استخدام الجيش الأمريكي ليس مستبعداً ويعتبر “خياراً دائماً” لدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حال لم تتحقق الأهداف بطرق أخرى.

ترامب يرى أن جرينلاند تمثّل أولوية في الأمن القومي الأمريكي، ويقول إن السيطرة عليها تُساهم في ردع نفوذ روسيا والصين في المنطقة

في المقابل، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعضاء الكونجرس أن الإدارة تفضّل شراء جرينلاند من الدنمارك بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية، لكنه لم يستبعد الخيار العسكري كتهديد ضاغط.

تصريحات البيت الأبيض أثارت ردود فعل قوية دولياً. الدنمارك وجرينلاند أكّدتا أن الجزيرة ليست للبيع، وحلفاء أوروبيون مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا طالبوا باحترام سيادة جرينلاند وضمان أمن المنطقة ضمن إطار حلف الناتو. كما حذر قادة أوروبيون من أن أي محاولة لقوة عسكرية ضد جزء من أراضي حليف في الناتو قد تهدد التحالف نفسه.

تصريحات البيت الأبيض تأتي بعد فترة قصيرة من عملية أمريكية في فنزويلا أسفرت عن توقيف الرئيس نيكولاس مادورو، ما عزز الانطباع بأن إدارة ترامب تتبنى سياسات خارجية أكثر عدائية في فترة رئاسية ثانية.

البيت الابيض امريكا امريكيين غريلاند الجيش الامريكي

