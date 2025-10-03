قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
الصحة : تفعيل برامج تدريب الأهل لدعم الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد

الصحة النفسية
الصحة النفسية
عبدالصمد ماهر

شاركت وزارة الصحة والسكان في فعاليات القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية بدولة قطر، من خلال الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بحضور مسؤولين وخبراء وصناع قرار من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة استراتيجيات تعزيز خدمات الصحة النفسية على المستوى الدولي.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشاركة مصر في القمة تعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الإدارة المركزية شاركت في ورشة عمل بعنوان “تسريع العمل في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين”، بقيادة الدكتورة إيمان جابر، نائب رئيس الإدارة، حيث ناقشت الورشة التحديات الرئيسية واستعرضت مبادرات الأمانة، مثل دمج برامج الصحة النفسية في المدارس، وتفعيل برامج تدريب الأهل لدعم الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وتعزيز مشاركة الشباب في صياغة السياسات الصحية، مع تمكين الفئات الشابة في هذا المجال.

علاج الإدمان

وأضاف أن إدارة علاج الإدمان شاركت في ورشة نظمتها منظمة الصحة العالمية بعنوان “تعزيز استجابة الصحة العامة لتعاطي المخدرات”، قدمت خلالها الدكتورة راغدة الجميل، مدير الإدارة، عرضًا شاملًا عن جهود الأمانة في تطوير خدمات علاج الإدمان وفق المعايير العالمية، وتحديث البرامج العلاجية بناءً على الأدلة العلمية، مع الاستفادة من بيانات المرصد الوطني للإدمان لوضع سياسات دقيقة وشاملة.

وأكد الدكتور أيمن عباس رئيس الادارة المركزية للصحة النفسية، أن هذه المشاركة تؤكد الدور الريادي لمصر في دعم قضايا الصحة النفسية عالميًا، وحرص الوزارة على تقديم رعاية صحية متكاملة تحترم حقوق الإنسان وتعزز جودة الحياة.

وزارة الصحة القمة العالمية وزارة الصحة والسكان الإدمان الصحة النفسية

