الصحة : تفعيل برامج تدريب الأهل لدعم الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد

شاركت وزارة الصحة والسكان في فعاليات القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية بدولة قطر، من خلال الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بحضور مسؤولين وخبراء وصناع قرار من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة استراتيجيات تعزيز خدمات الصحة النفسية على المستوى الدولي.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشاركة مصر في القمة تعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الإدارة المركزية شاركت في ورشة عمل بعنوان “تسريع العمل في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين”، بقيادة الدكتورة إيمان جابر، نائب رئيس الإدارة، حيث ناقشت الورشة التحديات الرئيسية واستعرضت مبادرات الأمانة، مثل دمج برامج الصحة النفسية في المدارس، وتفعيل برامج تدريب الأهل لدعم الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وتعزيز مشاركة الشباب في صياغة السياسات الصحية، مع تمكين الفئات الشابة في هذا المجال.

علاج الإدمان

وأضاف أن إدارة علاج الإدمان شاركت في ورشة نظمتها منظمة الصحة العالمية بعنوان “تعزيز استجابة الصحة العامة لتعاطي المخدرات”، قدمت خلالها الدكتورة راغدة الجميل، مدير الإدارة، عرضًا شاملًا عن جهود الأمانة في تطوير خدمات علاج الإدمان وفق المعايير العالمية، وتحديث البرامج العلاجية بناءً على الأدلة العلمية، مع الاستفادة من بيانات المرصد الوطني للإدمان لوضع سياسات دقيقة وشاملة.

وأكد الدكتور أيمن عباس رئيس الادارة المركزية للصحة النفسية، أن هذه المشاركة تؤكد الدور الريادي لمصر في دعم قضايا الصحة النفسية عالميًا، وحرص الوزارة على تقديم رعاية صحية متكاملة تحترم حقوق الإنسان وتعزز جودة الحياة.