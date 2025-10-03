قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر الأعراض .. سلالات جديدة من كورونا
أخبار البلد

الصحة: 63.9 مليون زيارة لخدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم رعاية المرأة

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 63 مليونًا و934 ألفًا و846 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في يوليو 2019 حتى نهاية سبتمبر 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارات تتوزع على 23 مليونًا و9 آلاف و17 زيارة أولية، و23 مليونًا و316 ألفًا و79 زيارة دورية، و17 مليونًا و765 ألفًا و159 زيارة عارضة.

 وأكد أن الكشف المبكر عن أورام الثدي يسهم في تقليل الأعباء على المريضة والدولة، من خلال توفير بروتوكولات علاجية مجانية تتماشى مع أحدث المعايير العالمية، داعيًا السيدات إلى المتابعة الدورية للاطمئنان على صحتهن.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن 851 ألفًا و740 سيدة خضعن لفحوصات متقدمة بالمستشفيات، موضحًا أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية عبر 3663 وحدة صحية بجميع المحافظات، و102 مستشفى لتقديم الفحوصات المتقدمة. كما يمكن التواصل عبر الخط الساخن 15335 و 105 للاستفسارات.

وأضاف أن المبادرة تعتمد أحدث بروتوكولات تشخيص وعلاج سرطان الثدي في 14 مركزًا تابعًا للوزارة، و14 مركزًا بالمستشفيات الجامعية، مع العمل على تطوير هذه المراكز لتصبح مرجعًا بحثيًا متقدمًا في علاج الأورام، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية لتعزيز الصحة العامة.

وأكد أن المبادرة تستهدف السيدات من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، مؤشر كتلة الجسم)، والتوعية بعوامل الخطورة والصحة الإنجابية.

من جانبه، أفاد الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة، بتسجيل 35 ألفًا و390 حالة إصابة بسرطان الثدي، وإجراء 429 ألفًا و388 أشعة ماموجرام، وسحب 54 ألفًا و207 عينات أورام للتحليل، مع تقديم العلاج مجانًا للحالات المؤكدة. كما تم فحص 149 ألفًا و817 سيدة بالوحدات المتنقلة، وإجراء 59 ألفًا و634 أشعة متنقلة.

وأوضح أمين أن المبادرة توفر متابعة علاجية عبر التأمين الصحي أو نفقة الدولة، مع تدريب 30 ألفًا و98 فردًا من الفرق الطبية (أطباء، تمريض، فنيي أشعة وباثولوجي)، واستقبال 30 ألفًا و215 استفسارًا عبر الخط الساخن.

وزارة الصحة دعم صحة المرأة السيدات سبتمبر 2025 أورام الثدي بروتوكولات علاجية مستشفى

