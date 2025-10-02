قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من وزير الصحة.. تطوير مستشفى قلاوون التاريخي للرمد بالجمالية

عبدالصمد ماهر

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القطاع الصحي وإحياء القاهرة التاريخية، كلف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتطوير مستشفى قلاوون التاريخي للرمد بحي الجمالية، ليجمع بين الحفاظ على تراثه الأثري وتقديم خدمات صحية حديثة بجودة عالمية.

قام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، بزيارة تفقدية اليوم الخميس، يرافقه وفد من مسئولي الصحة،  وشركة المقاولون العرب، وهيئة الاعتماد والرقابة، لوضع خطة تنفيذ فورية.

عُقد اجتماع لاستعراض توجيهات القيادة السياسية، مع التركيز على التنسيق  بين كل الجهات المعنية، وتحديد الجدول الزمني، وسرعة البدء، مع التشديد على الإنجاز السريع، تقديم تقارير يومية، وتحويل المستشفى إلى مركز متخصص في علاج أمراض الرمد وطب الأسنان، وفق معايير السلامة واشتراطات الاعتماد، يتضمن مشروع التطوير ترميمًا معماريًا وإنشائيًا للحفاظ على الطابع الأثري، تحسين الواجهات والفراغات الداخلية للمباني الثلاثة (المستشفى الرئيسي، مبنى الأسنان ومكافحة العدوى، مبنى الأبحاث)، استبدال الأثاث والمعدات الطبية بأحدث التقنيات، ودمج أنظمة الحوكمة والرقابة الرقمية لتعزيز الكفاءة.

مستشفى قلاوون التاريخي

يُعد المستشفى، الذي أسسه السلطان المنصور سيف الدين قلاوون عام 1284م، رمزًا للريادة الطبية في التاريخ الإسلامي، حيث كان أول مستشفى عام يقدم العلاج لمختلف الأمراض مع أقسام مخصصة للرمد، الجراحة، الحميات، والنساء، إلى جانب تدريس الطب وإعداد الأدوية. شهد تطورات عبر العصور، من تجديدات الملك الناصر محمد بن قلاوون عام 1326م إلى ترميم الأمير عبد الرحمن كتخدا، ليظل رمزًا للتميز الطبي المصري.

يؤكد هذا المشروع التزام الدولة المصرية بإحياء تراثها الحضاري مع تعزيز البنية التحتية الصحية، ليكون مستشفى قلاوون نموذجًا يجمع بين عراقة الماضي وطموح المستقبل، مقدمًا مستقبلًا صحيًا مستدامًا في قلب القاهرة التاريخية.

القطاع الصحي القاهرة التاريخية مستشفى قلاوون حي الجمالية جودة عالمية

