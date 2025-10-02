مدبولي: ملفا الصحة والتعليم لهما أولوية كبيرة على طاولة الحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان ملفي الصحة والتعليم لهم اولوية كبيرة علي طاولة الحكومة واولها مشروعات حياة كريمة في المحافظات .

وأكد رئيس مجلس الوزراء انه كان هناك عرض لوزير قطاع الاعمال لاعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج لافتا انه زار مصنع غزل شبين الكوم وسوف يتم الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير مصانع الغزل والنسيج بداية العام المقبل.

واضاف مدبولي انه التقي مسئولي مصنع بي أو دي لصناعة السيارات مشيرا الي ان الشركة ستقوم بعمل تحالف مع شركة مصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر .

واشار الي انه اجتماع مع المطورين العقاريين لافتا انه لن تحدث فقاع عقارية في هذا القطاع مشيرا الي ان صدير العقار اصبح اولوية كبيرة الحكومة المصرية