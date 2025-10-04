قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يفتتح محطة مياه كفر الجنينة المطوّرة | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،،محطة مياه كفر الجنينة المطوّرة بمركز المحلة الكبرى، ضمن مشروعات رفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في رابع أيام فعاليات “أسبوع الخير” الذي تنظمه محافظة الغربية احتفالًا بعيدها القومي الـ227 وتزامنًا مع الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس الشيوخ ،وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وعقب قص الشريط، استمع المحافظ إلى شرح توضيحي من رئيس الشركة حول مكونات المحطة وأعمال التطوير التي تمت بها، حيث أوضح أن المحطة أقيمت على مساحة 1128 مترًا مربعًا بطاقة تصميمية 7776 مترًا مكعبًا يوميًا، وبمتوسط طاقة فعلية 5110 أمتار مكعبة يوميًا، لتخدم ما يقرب من 10,700 نسمة من أهالي قرية كفر الجنينة ونطاقها، بتمويل ذاتي قدره 7.2 مليون جنيه.

تحسين مشروعات خدمية

وأوضح رئيس الشركة أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الموقع العام للمحطة والمرشحات وعنبر الكلور وعنبر الشبة، بالإضافة إلى تحديث منظومة التشغيل الميكانيكي والكهربائي، بما يضمن استمرارية الخدمة واستقرارها، مشيرًا إلى أن المحطة تضم (3) طلمبات عكرة بقدرة 110 لتر/ثانية، و(4) مرشحات، وخزانًا بسعة 620 مترًا مكعبًا، و(2) بلاور غسيل عكسي، و(3) طلمبات مياه مرشحة بقدرة 70 لتر/ثانية، وعنبر شبة، وعنبرين للكلور، ومولدًا كهربائيًا احتياطيًا.

وخلال جولته داخل المحطة، أشار اللواء أشرف الجندي إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية للمرافق الحيوية، مؤكدًا أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يأتي على رأس أولويات محافظة الغربية، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية.

وأكد المحافظ أن ما تشهده المحافظة من افتتاحات متتابعة خلال “أسبوع الخير” يجسّد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تضع المواطن في صدارة خطط التنمية، مشددًا على أن توفير مياه شرب نظيفة وآمنة حق أصيل لكل مواطن، وأن المحافظة مستمرة في متابعة تنفيذ مشروعات المرافق بكامل الجدية والانضباط لضمان وصول الخدمة لأعلى معايير الجودة.

كما شدد اللواء الجندي على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمحطات ورفع كفاءة الأداء الفني بها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء جمهورية جديدة قوامها الإنسان المصري، وأن ما يتحقق على أرض الغربية اليوم هو ثمرة عمل وجهد جماعي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف والحضر على حد سواء.

وقد أعرب أهالي قرية كفر الجنينة عن شكرهم للمحافظ على اهتمامه المستمر بتلبية احتياجات القرى وتحسين جودة الخدمات، مشيرين إلى أن افتتاح محطة المياه في هذا التوقيت يُعد بمثابة هدية العيد القومي لأبناء القرية، الذين شعروا بفرحة غامرة وفخر بانتمائهم لمحافظة تشهد هذا الكم من المشروعات والإنجازات، مؤكدين أن “أسبوع الخير” أصبح عنوانًا حقيقيًا لفرحة المواطن في عروس الدلتا .

عروس محافظات الدلتا 

وفي ختام الافتتاح، حرص محافظ الغربية على التقاط صورة جماعية برفقة رئيس الشركة والعاملين والقيادات التنفيذية، في مشهد احتفالي جسّد فرحة أهالي القرية بهذا الإنجاز الجديد، الذي يُعد هدية عروس الدلتا لأهالي قرى المحلة الكبرى في رابع أيام “أسبوع الخير”، ورسالة واضحة بأن مسيرة التنمية لا تعرف التوقف على أرض الغربية.

اخبار محافظة الغربية افتتاح محطة مياه الشرب المحلة عروس الدلتا

