لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن نسمح لـ"بن جفير" و"سموتريتش" بتخريب الصفقة بشأن غزة
رئيس الوزراء: موافقة حركة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود جدًا واستجابة لدعوات السلام والاستقرار في المنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يفتتح محطة مياه طنبارة

الغربية أحمد علي

افتتح اليوم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، محطة مياه طنبارة المطوّرة بمركز المحلة الكبرى، ضمن فعاليات رابع أيام “أسبوع الخير” الذي تنظمه محافظة الغربية احتفالًا بعيدها القومي الـ227، وتزامنًا مع الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، في مشهدٍ جسّد فرحة الأهالي واعتزازهم بجهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، جاء ذلك بحضور العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس الشيوخ ،وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جهود محافظ الغربية 

واستمع المحافظ عقب قص الشريط إلى شرحٍ توضيحي من رئيس الشركة حول مكونات المحطة وأعمال رفع الكفاءة التي تمت بها، والتي شملت رفع كفاءة الموقع العام، والمرشحات، وعنبر الكلور، وعنبر الشبة، وتحديث منظومة التشغيل الميكانيكي والكهربائي، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين جودتها.

وأوضح رئيس الشركة أن محطة مياه طنبارة أُقيمت على مساحة 2256 مترًا مربعًا، بطاقة تصميمية 7776 مترًا مكعبًا يوميًا، ومتوسط طاقة فعلية 6093 مترًا مكعبًا يوميًا، لتخدم ما يقرب من 6800 نسمة من أهالي قرية طنبارة والقرى المجاورة، بتكلفة إجمالية بلغت 25.2 مليون جنيه بتمويل ذاتي.

وخلال جولته داخل المحطة، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تضع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها باعتبارها من الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشددًا على أن ما تشهده المحافظة من افتتاحات متتالية خلال “أسبوع الخير” يجسّد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تضع الإنسان المصري في صدارة خطط التنمية، وتعمل على الارتقاء بجودة الحياة في الريف والحضر على حد سواء.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار محافظ الغربية إلى أن العمل لا يتوقف، وأن المحافظة ماضية في خطتها لرفع كفاءة المحطات القائمة وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل جميع القرى والعزب، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو تحقيق رضا المواطن وضمان حصوله على خدمات آمنة ومستدامة.

كما وجّه المحافظ الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والعاملين، تقديرًا لجهودهم المبذولة في إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة عمل جماعي تشهدها المحافظة في جميع القطاعات الحيوية.

وعبّر أهالي قرية طنبارة عن سعادتهم بهذا الافتتاح، حيث علت الزغاريد وازدانت الشوارع بالفرحة، ووجّهوا خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الغربية على دعمه الدائم وحرصه على تحسين الخدمات داخل القرى، مؤكدين أن افتتاح محطة مياه طنبارة جعلهم يشعرون بأن العيد القومي هذا العام مختلف ومفعم بالعطاء.

وفي ختام الافتتاح، حرص اللواء أشرف الجندي على التقاط صورة تذكارية برفقة رئيس الشركة والعاملين بالمحطة وأهالي القرية، في لحظة احتفالية وثّقت فرحة أبناء القرية بهذا الإنجاز الجديد، الذي يُعدّ امتدادًا لمسيرة التنمية والعطاء التي تتواصل على أرض “عروس الدلتا” في “أسبوع الخير”.

