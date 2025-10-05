القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بسرقة دراجته النارية بأسلوب "المغافلة" بالغربية.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بتضرر عامل مقيم بدائرة القسم، من قيام أحد الأشخاص بمغافلته والإستيلاء على دراجته النارية "بدون لوحات" حال سيره بدائرة القسم عقب سماحه له بقيادتها لإخراجه من إحدى الشوارع المزدحمة لعدم إتقانه القيادة، إلا أنه فوجئ بفراره بها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات العنوان)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





