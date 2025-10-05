حررت بلوجر تدعى لي لي رداد، محضرا ضد سائقها في قسم مصر القديمة، اتهمته فيه بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير منها بدعوى شراء سيارة لها.

البلوجر لي لي تتهم سائقها بالاستيلاء على مبلغ مالي منها والنصب عليها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اخطارا من قسم شرطة مصر القديمة أفاد بورود بلاغا من فتاة تدعى لي لي، اتهمت فيه سائقها الخاص بالاستيلاء على مبلغ مالي منها بزعم شراء سيارة لها.

وقالت الفتاة الشهيرة ، في بلاغها أنها تتهم سائقها بالاستيلاء على مبلغ مالي ضخم منها، بزعم شراء سيارة لها ثم النصب عليها وعدم شراء السيارة أو إعادة أموالها.

وعقب تقنين الإجراءات ، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم ، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.