تصالح مدير أعمال حمو بيكا ومالك معرض سيارات في قضية نصب

تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تصالح مدير أعمال حمو بيكا ومالك معرض سيارات في قضية النصب
مصطفي رجب

تصالح محمد حلمي مدير أعمال حمو بيكا ومالك معرض سيارات في قضية النصب المقدمة ضده، بعد رفض البنك صرف شيك بمبلغ 250 ألف منه لصاحب المعرض نظير شرائه سيارة لعدم صحة التوقيع.

وكشف وكيل أعمال حمو بيكا إن التصالح تم بين الطرفين، وأن المبلغ هو 250 ألف جنيه فقط، وليس  مليون و100 ألف جنيه.

وتقدم مالك معرض سيارات ببلاغ لقسم شرطة العجوزة يتهم فيه محمد حلمي، مدير أعمال المطرب حمو بيكا واتهمه بالنصب عليه في مليون و100 ألف جنيه ثمن شراء سيارة منه وقدم 3 شيكات محررة منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح قصر النيل برفض معارضة مطرب المهرجانات حمو بيكا وتأييد حكم حبسه سنة وغرامة 500 جنيه، الصادر من محكمة قصر النيل، بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وأصدرت محكمة جنح قصر النيل حكما غيابيا بالحبس سنة ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء.

مدير أعمال حمو بيكا مالك معرض سيارات قضية النصب

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الفنان القدير عبد الله مشرف

بالعكاز | شاهد.. أحدث ظهور للفنان عبدالله مشرف أثناء تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025

أرشيفية

اليوم العالمي للمعلمين.. تحية فخر لصناع الأمل في مواجهة التحديات

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تناقش سبل تطوير المحميات وخطط التكيف مع تغير المناخ

الخدمات البيطرية

"الزراعة" تواصل جهود الكشف المبكر والسيطرة على الأمراض المشتركة خلال سبتمبر

بالصور

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

