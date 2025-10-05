تصالح مدير أعمال حمو بيكا ومالك معرض سيارات في قضية نصب

تصالح محمد حلمي مدير أعمال حمو بيكا ومالك معرض سيارات في قضية النصب المقدمة ضده، بعد رفض البنك صرف شيك بمبلغ 250 ألف منه لصاحب المعرض نظير شرائه سيارة لعدم صحة التوقيع.

وكشف وكيل أعمال حمو بيكا إن التصالح تم بين الطرفين، وأن المبلغ هو 250 ألف جنيه فقط، وليس مليون و100 ألف جنيه.

وتقدم مالك معرض سيارات ببلاغ لقسم شرطة العجوزة يتهم فيه محمد حلمي، مدير أعمال المطرب حمو بيكا واتهمه بالنصب عليه في مليون و100 ألف جنيه ثمن شراء سيارة منه وقدم 3 شيكات محررة منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح قصر النيل برفض معارضة مطرب المهرجانات حمو بيكا وتأييد حكم حبسه سنة وغرامة 500 جنيه، الصادر من محكمة قصر النيل، بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وأصدرت محكمة جنح قصر النيل حكما غيابيا بالحبس سنة ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء.