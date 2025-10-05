قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بتكلفة 1.25 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح الملعب الخماسي المطور بنادي اتحاد بسيون

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، أعمال إحلال وتجديد الملعب الخماسي بنادي اتحاد بسيون الرياضي بتكلفة مالية بلغت مليونًا و253 ألف جنيه ضمن خطة العام المالي 2024 / 2025، وذلك ضمن فعاليات خامس أيام “أسبوع الخير” الذي تنظمه المحافظة احتفالًا بعيدها القومي الـ227، وبالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبهدف دعم قطاع الشباب والرياضة وتوفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية،جاء ذلك بحضور اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الافتتاح، استمع المحافظ إلى شرح من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية حول مكونات التطوير الذي شمل رفع كفاءة أرضية الملعب وتركيب النجيل الصناعي والإضاءة الحديثة والأسوار، بما يضمن توفير مساحة آمنة ومواكبة للمواصفات القياسية لخدمة فرق النادي وقطاع الناشئين.

كما تفقد المحافظ المنشآت والمرافق التابعة للنادي، والتي تضم الملعب القانوني، التراك، نزل اللاعبين، المدرجات، غرف تغيير الملابس، الجيم الخاص بالفرق، المطعم والمطبخ، صالة الأفراح، الصالة الاجتماعية، قاعة الاجتماعات، الفندق المكوّن من 14 غرفة مجهزة على أعلى مستوى، حمام السباحة نصف الأوليمبي، حمام الأطفال، الحديقة المفتوحة للنادي الاجتماعي، وصالة النشاط الملحقة بحمام السباحة.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بما يضمه النادي من بنية رياضية متكاملة وفِرق تنافس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنشآت الشبابية والرياضية باعتبارها مصانع للأبطال ومراكز لبناء الشخصية الوطنية.

وعقب الافتتاح، حرص محافظ الغربية على تفقد مران فريق كرة القدم، الذي نجح مؤخرا في الصعود إلى الدوري الممتاز “ب”، حيث حرص على مصافحة اللاعبين والجهاز الفني، موجهًا لهم كلمات تشجيع وتحفيز على مواصلة الأداء المتميز، قائلاً: “أنتم فخر بسيون وفخر الغربية.. واثق أنكم هتشرفونا في الممتاز ب”، مؤكدًا دعمه الكامل للنادي في مسيرته القادمة.

وأشار المحافظ إلى أن شباب الغربية يستحقون منشآت رياضية تليق بطموحاتهم، مشددًا على أن المحافظة ماضية في دعم الأندية ومراكز الشباب من خلال مشروعات التطوير والإنشاءات الجديدة التي تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتوفير بيئة صحية وآمنة للشباب.

جولة ميدانية محافظ الغربية 

وفي ختام الزيارة، التقط اللواء أشرف الجندي الصور التذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي، في أجواء تسودها الفرحة والفخر بما تحقق من تطوير داخل هذا الصرح الرياضي الذي يُعد أحد أبرز رموز النشاط الرياضي في بسيون وعروس الدلتا بأكملها.

