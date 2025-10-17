قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامي صبري يوجه رسالة غامضة في أحدث ظهور
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحريك أسعار الوقود.. محافظ الغربية يعتمد التعريفة الجديدة لوسائل النقل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اعتماد التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، مع تثبيت الأسعار داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى.

وأكد محافظ الغربية أنه فور صدور القرار الحكومي، عقد اجتماعًا عاجلًا مع لجنة تحديد تعريفة الركوب بحضور الأجهزة التنفيذية المختصة، والمرور والمواقف لمناقشة تفاصيل التعريفة الجديدة وآليات تطبيقها الفوري على أرض الواقع، مشددًا على أن الهدف هو ضبط منظومة النقل بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الخدمة ويمنع أي استغلال للمواطنين.

وأوضح “الجندي” أن المحافظة انتهت من إعداد جداول دقيقة للتعريفة الجديدة تراعي المسافات الفعلية وتكاليف التشغيل دون مغالاة، وتم اعتمادها رسميًا بعد مراجعتها والتنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد خطوط الربط ومنع أي تفاوت أو تلاعب في الأسعار.

ووجّه المحافظ بالإعلان الفوري عن التعريفة في جميع المواقف الرسمية من خلال لافتات واضحة ومثبتة تتضمن خط السير وقيمة الأجرة المقررة، مع إلزام السائقين بوضع استيكرات التعريفة على واجهتي السيارة الأمامية والخلفية، مؤكدًا أن أي سيارة لا تلتزم سيتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدها.

كما أصدر “الجندي” توجيهات عاجلة بتكثيف الحملات الميدانية والرقابية المشتركة بين المرور والتموين والوحدات المحلية لضمان التطبيق الصارم للتعريفة الجديدة، والتصدي الفوري لأي تجاوزات، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي استغلال للمواطن أو تلاعب في الأسعار، وأن العقوبات ستكون حاسمة ورادعة.

وفي السياق ذاته، كلف محافظ الغربية مديرية التموين وأجهزة الرقابة بمتابعة محطات الوقود ميدانيًا والتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم افتعال أزمات أو تخزين للمحروقات، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بمصالح المواطنين أو زعزعة استقرار السوق.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن غرفة عمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة الموقف بالمواقف والأسواق، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار كامل، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات الأمنية والتنفيذية لضبط الالتزام في جميع الخطوط والمواقف.

ودعا محافظ الغربية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض أجرة زائدة، عبر مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” على تطبيق واتس آب بالأرقام:
(٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤
إلى جانب الخطوط الساخنة التالية:
غرفة عمليات المرور: ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩
غرفة عمليات المحافظة: ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣
إدارة المواقف: ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن أي تجاوز في تعريفة الركوب سيُقابل بإجراءات فورية وحاسمة، وأن أجهزة المحافظة والجهات الأمنية تعمل ميدانيًا على مدار الساعة لضبط الموقف، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود وتثبيتها لمدة عام كامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار وحماية المواطن من أي أعباء غير مبررة، مؤكدًا: «مش هنسمح بأي تلاعب أو استغلال.. واللي هيخالف هيتحاسب فورًا».

اخبار محافظة الغربية تعريفة الأجرة الوقود نقل ومواصلات الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

تنسيق بين مصر والأوروبي للاستثمار لتعزيز ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو

القذافي ونجله هنيبعل

هنيبعل القذافي يمثل امام القضاء اللبناني في قضية أختطاف موسى الصدر

خلال اللقاء

مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يجددان الالتزام بالشراكة لدعم النموذج الاقتصادي الجديد

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد