تحريك أسعار الوقود.. محافظ الغربية يعتمد التعريفة الجديدة لوسائل النقل

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اعتماد التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، مع تثبيت الأسعار داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى.

وأكد محافظ الغربية أنه فور صدور القرار الحكومي، عقد اجتماعًا عاجلًا مع لجنة تحديد تعريفة الركوب بحضور الأجهزة التنفيذية المختصة، والمرور والمواقف لمناقشة تفاصيل التعريفة الجديدة وآليات تطبيقها الفوري على أرض الواقع، مشددًا على أن الهدف هو ضبط منظومة النقل بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الخدمة ويمنع أي استغلال للمواطنين.

وأوضح “الجندي” أن المحافظة انتهت من إعداد جداول دقيقة للتعريفة الجديدة تراعي المسافات الفعلية وتكاليف التشغيل دون مغالاة، وتم اعتمادها رسميًا بعد مراجعتها والتنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد خطوط الربط ومنع أي تفاوت أو تلاعب في الأسعار.

ووجّه المحافظ بالإعلان الفوري عن التعريفة في جميع المواقف الرسمية من خلال لافتات واضحة ومثبتة تتضمن خط السير وقيمة الأجرة المقررة، مع إلزام السائقين بوضع استيكرات التعريفة على واجهتي السيارة الأمامية والخلفية، مؤكدًا أن أي سيارة لا تلتزم سيتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدها.

كما أصدر “الجندي” توجيهات عاجلة بتكثيف الحملات الميدانية والرقابية المشتركة بين المرور والتموين والوحدات المحلية لضمان التطبيق الصارم للتعريفة الجديدة، والتصدي الفوري لأي تجاوزات، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي استغلال للمواطن أو تلاعب في الأسعار، وأن العقوبات ستكون حاسمة ورادعة.

وفي السياق ذاته، كلف محافظ الغربية مديرية التموين وأجهزة الرقابة بمتابعة محطات الوقود ميدانيًا والتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم افتعال أزمات أو تخزين للمحروقات، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بمصالح المواطنين أو زعزعة استقرار السوق.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن غرفة عمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة الموقف بالمواقف والأسواق، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار كامل، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات الأمنية والتنفيذية لضبط الالتزام في جميع الخطوط والمواقف.

ودعا محافظ الغربية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض أجرة زائدة، عبر مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” على تطبيق واتس آب بالأرقام:

(٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ – ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ – ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤)،

إلى جانب الخطوط الساخنة التالية:

غرفة عمليات المرور: ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩

غرفة عمليات المحافظة: ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣

إدارة المواقف: ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن أي تجاوز في تعريفة الركوب سيُقابل بإجراءات فورية وحاسمة، وأن أجهزة المحافظة والجهات الأمنية تعمل ميدانيًا على مدار الساعة لضبط الموقف، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود وتثبيتها لمدة عام كامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار وحماية المواطن من أي أعباء غير مبررة، مؤكدًا: «مش هنسمح بأي تلاعب أو استغلال.. واللي هيخالف هيتحاسب فورًا».