تدشين أول بطولة للرياضات الذهنية بمشاركة 200 طالب بمدارس الغربية

انطلقت بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، أول بطولة للرياضات الذهنية على مستوى الجمهورية، والتي نظمها الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء برئاسة اللواء دكتور محمد مندور، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات مصر، وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بطنطا.

جاءت البطولة تحت رعاية وحضور اللواء دكتور محمد مندور رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور الجندي شاكر نائب رئيس الاتحاد، والمحاسب محمد خلاف عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والتربوية المهتمة بتنمية القدرات العقلية والإبداعية لدى الأطفال والشباب.

وتُعد البطولة الأولى من نوعها على مستوى الأقاليم، في إطار خطة الاتحاد لنشر ثقافة الرياضات الذهنية في المحافظات، وتشجيع النشء على التفكير الابتكاري وتعزيز مهارات التركيز والسرعة الذهنية.

تضمنت فعاليات البطولة منافسات في الحساب الذهني باستخدام العداد والتخيل، إلى جانب ألعاب ذهنية متنوعة أبرزها مكعب روبيك، بمشاركة فئات عمرية من 4 إلى 18 عامًا.

وحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على كؤوس وميداليات وشهادات تقدير، إلى جانب جوائز مالية قدرها 500 جنيه للمركز الأول، بينما نال جميع المشاركين شهادات مشاركة تقديرية من الاتحاد.

وأكد اللواء دكتور محمد مندور، رئيس الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، أن الهدف من البطولة هو بناء جيل جديد يتمتع بقدرات عقلية متميزة وأساليب تفكير متطورة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى لتعميم التجربة في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح المحاسب محمد خلاف، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن إقامة البطولة تهدف إلى نشر ثقافة الرياضات الذهنية بين الأطفال والشباب في مختلف المحافظات، وتنمية مهارات التفكير السريع والتركيز، وتعزيز الثقة بالنفس لدى المشاركين، لافتًا إلى أن الاتحاد يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى اكتشاف المواهب المتميزة وتأهيلها للمنافسة على المستويات الإقليمية والدولية.