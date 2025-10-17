قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 17-10-2025
نيللي كريم وحنان مطاوع وصناع فيلم "عيد ميلاد سعيد" يحتفلون بعرضه بمهرجان الجونة
ما المطلوب لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. وكم متوسط التكلفة؟
رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدشين أول بطولة للرياضات الذهنية بمشاركة 200 طالب بمدارس الغربية

البطولة الذهنية لطلاب مدارس الغربية
البطولة الذهنية لطلاب مدارس الغربية
الغربية أحمد علي

انطلقت بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، أول بطولة للرياضات الذهنية على مستوى الجمهورية، والتي نظمها الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء برئاسة اللواء دكتور محمد مندور، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات مصر، وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بطنطا.

توجيهات مدارس الغربية 

جاءت البطولة تحت رعاية وحضور اللواء دكتور محمد مندور رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور الجندي شاكر نائب رئيس الاتحاد، والمحاسب محمد خلاف عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والتربوية المهتمة بتنمية القدرات العقلية والإبداعية لدى الأطفال والشباب.

وتُعد البطولة الأولى من نوعها على مستوى الأقاليم، في إطار خطة الاتحاد لنشر ثقافة الرياضات الذهنية في المحافظات، وتشجيع النشء على التفكير الابتكاري وتعزيز مهارات التركيز والسرعة الذهنية.

تضمنت فعاليات البطولة منافسات في الحساب الذهني باستخدام العداد والتخيل، إلى جانب ألعاب ذهنية متنوعة أبرزها مكعب روبيك، بمشاركة فئات عمرية من 4 إلى 18 عامًا.

وحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على كؤوس وميداليات وشهادات تقدير، إلى جانب جوائز مالية قدرها 500 جنيه للمركز الأول، بينما نال جميع المشاركين شهادات مشاركة تقديرية من الاتحاد.

وأكد اللواء دكتور محمد مندور، رئيس الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، أن الهدف من البطولة هو بناء جيل جديد يتمتع بقدرات عقلية متميزة وأساليب تفكير متطورة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى لتعميم التجربة في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

دعم الطلاب بالمدارس 

من جانبه، أوضح المحاسب محمد خلاف، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن إقامة البطولة تهدف إلى نشر ثقافة الرياضات الذهنية بين الأطفال والشباب في مختلف المحافظات، وتنمية مهارات التفكير السريع والتركيز، وتعزيز الثقة بالنفس لدى المشاركين، لافتًا إلى أن الاتحاد يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى اكتشاف المواهب المتميزة وتأهيلها للمنافسة على المستويات الإقليمية والدولية.

اخبار محافظة الغربية تدشين البطولة طلاب مدارس الاتحاد الذهني طنطا 200 طالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

ترشيحاتنا

مجلس النواب

آلية التعامل مع خلو مكان أحد مرشحي مجلس النواب

مجلس النواب

بعد إقراره نهائيا من البرلمان.. موعد تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب

بعد إقراره نهائيا .. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

بالصور

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ميس حمدان تتألق بإطلالة جريئة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بفستان أسود أنيق.. مي سليم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي 2025

مي سليم
مي سليم
مي سليم

تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد