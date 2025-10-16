قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يفتتح أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بعروس الدلتا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، مدرسة المهندس عبد الخالق عياد للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بمدينة كفر الزيات، والتي تُعد ثالث مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمحافظة الغربية وأول مدرسة متخصصة في مجالات الغاز والطاقة المتجددة على مستوى عروس الدلتا.

جاء ذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومحمد توفيق، مشرف الوزارة على  المدرسة، والمهندسة سحر محمد عبد الحميد، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، والمهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبو بكر، والمهندس محمد عياد، والمهندس كمال عياد، والقيادات التنفيذية والتعليمية والشريك الصناعي “مؤسسة أبو بكر لتنمية التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية”، وعدد من رموز المجتمع وأفراد أسرة الراحل.

توجيهات محافظ الغربية 

بدأت الفعاليات بقراءة الفاتحة على روح المغفور له المهندس عبد الخالق عياد، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء الوطني، ثم قام المحافظ بقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل اسمه، إيذانًا بافتتاح المدرس.

وعقب مراسم الافتتاح، استمع اللواء أشرف الجندي إلى شرحٍ تفصيلي من مسئولي مديرية التربية والتعليم وممثلي الشريك الصناعي حول المدرسة التي تُقام على مساحة ١٤٦٥ مترًا مربعًا، وتضم ٩ فصول دراسية و٨ حجرات إدارية و١٧ دورة مياه، بالإضافة إلى معامل متخصصة في مجالات الغاز والطاقة الشمسية والكمبيوتر والعلوم، وتستوعب في مرحلتها الأولى ٦٢ طالبًا.

وأوضح المحافظ أن المدرسة تأتي كإضافة نوعية جديدة ضمن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومؤسسة أبو بكر لتنمية التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية، وتهدف إلى تخريج كوادر فنية مؤهلة ومدرَّبة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الغاز الطبيعي وتحويل المركبات للعمل بالغاز.

ثم تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل المتخصصة التي تضم معمل الغاز الطبيعي ومعمل الطاقة الشمسية ومعمل الكمبيوتر ومعمل العلوم والكيمياء، مشيدًا بمستوى التجهيزات والبنية التحتية المتطورة، ومؤكدًا أن المدرسة تمثل نموذجًا فريدًا في دمج التعليم التطبيقي بالتدريب العملي داخل بيئة تعليمية حديثة.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بالدور الكبير الذي يقوم به الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وجهوده الواضحة في تطوير منظومة التعليم الفني بالمحافظة، مؤكدًا أن ما تحقق من نقلات نوعية في هذا الملف يعكس رؤية واعية وإدارة ناجحة أثمرت عن إنشاء مدارس تطبيقية متطورة تتماشى مع متطلبات سوق العمل وتخدم خطط التنمية المستدامة.

كما وجه المحافظ الشكر لقيادات المديرية والعاملين بقطاع التعليم الفني، مشددًا على استمرار دعم المحافظة لهذا القطاع الحيوي لما يمثله من ركيزة لبناء الإنسان المصري وتأهيل الكوادر الشابة في المجالات الصناعية والتكنولوجية.

تبادل الخبرات 

وخلال جولته، تبادل المحافظ الحديث مع الطلاب والمعلمين، موجهاً لهم رسالة تحفيزية قال فيها: “أنتم مستقبل مصر الصناعي، وهذه المدرسة جاءت لتمنحكم علمًا وخبرة تؤهلكم للمنافسة في سوق العمل الحديث، فاجعلوا من اسم الراحل عبد الخالق عياد قدوة في الإخلاص والانتماء للوطن.” 

كما استمع المحافظ إلى آراء الطلاب حول التجربة الجديدة في التعليم الفني التطبيقي ومدى استفادتهم من البيئة التعليمية الحديثة.

وعبّر اللواء أشرف الجندي عن خالص تقديره واعتزازه بالمهندس الراحل عبد الخالق عياد، مشيرًا إلى أنه كان أحد رموز قطاع البترول في مصر والعالم العربي، وترك بصمات خالدة في مجتمعه من خلال دعمه للتعليم والصحة والمشروعات الخدمية بمركز كفر الزيات وقراه، مؤكدًا أن كل ما قدمه من أعمال باقية في ميزان حسناته، وسيظل اسمه رمزًا للعطاء والانتماء للوطن.

تراث تاريخي 

وفي ختام الفعاليات، وجه مسئولو المدرسة وأفراد أسرة المهندس الراحل عبد الخالق عياد الشكر والتقدير للواء أشرف الجندي على رعايته الدائمة للمنظومة التعليمية وحرصه على دعم كل ما يخلد اسم الراحل في صورة نفع عام للأجيال القادمة، وقدموا له درع المدرسة التذكارية تعبيرًا عن امتنانهم وتقديرهم لدوره وجهوده المخلصة.


كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب وهيئة التدريس وأسرة الراحل ومسئولي الشريك الصناعي، مؤكدًا أن هذا الصرح التعليمي الجديد يجسد أسمى معاني الوفاء والعطاء، ويُضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة في تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل والصناعة الحديثة.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتكون الغربية نموذجًا رائدًا في التعليم الفني الحديث القائم على التدريب والإبداع وربط التعليم بسوق العمل.

اخبار محافظة الغربية افتتاح مدرسة التدريب والتعليم المزدوج

