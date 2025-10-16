قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
محافظات

تحرير 10 محاضر تموينية وضبط 4 أطنان سلع غير صالحة للاستهلاك بالغربية

محافظ الغربية: تحرير 10 محاضر تموينية وضبط أكثر من 4 أطنان سلع غير صالحة للاستهلاك
محافظ الغربية: تحرير 10 محاضر تموينية وضبط أكثر من 4 أطنان سلع غير صالحة للاستهلاك
أ ش أ

أعلن محافظ الغربية أشرف الجندي، أن مديرية التموين شنت حملات مكبرة على المخابز والأسواق في نطاق عاصمة المحافظة، وبحي أول طنطا، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء.

وذلك، ضمن الحملات المكثفة بمختلف أحياء العاصمة خلال احتفالات مولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين وضمان توافر السلع الغذائية والخبز المدعم بصورة آمنة ومنتظمة.


وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أن الحملات أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة وضبط أكثر من 4 أطنان سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.


وأشار إلى أن مديرية التموين نفذت حملات موسعة على المخابز بنطاق حي أول طنطا، شملت المرور على عدد من المخابز بمناطق سيجر والعجيزي وشارع الترعة والشيتي، وذلك للتأكد من جودة الخبز والتزام المخابز بالمواصفات القياسية، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها لضمان تقديم خبز مدعم بجودة عالية للمواطنين.


وواصلت هيئة سلامة الغذاء جهودها الرقابية المكثفة داخل نطاق مدينة طنطا، خاصة بالمناطق المحيطة بساحة المولد، حيث تم تنفيذ حملة تفتيشية على محال الأغذية والأسواق لضمان سلامة المنتجات الغذائية المطروحة، وأسفرت عن ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تمهيداً لإعدامها بالطرق القانونية الآمنة، شملت 300 كجم من الجنزبيل و1000 كجم من الملح الصيني و350 كجم من الدواجن والكبدة والسجق المشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلى 2.5 طن من الرنجة تبين وجود تهتكات وسوائل مدممة بها.

