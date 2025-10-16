تحرير 10 محاضر تموينية وضبط 4 أطنان سلع غير صالحة للاستهلاك بالغربية

أعلن محافظ الغربية أشرف الجندي، أن مديرية التموين شنت حملات مكبرة على المخابز والأسواق في نطاق عاصمة المحافظة، وبحي أول طنطا، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء.

وذلك، ضمن الحملات المكثفة بمختلف أحياء العاصمة خلال احتفالات مولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين وضمان توافر السلع الغذائية والخبز المدعم بصورة آمنة ومنتظمة.



وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أن الحملات أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة وضبط أكثر من 4 أطنان سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأشار إلى أن مديرية التموين نفذت حملات موسعة على المخابز بنطاق حي أول طنطا، شملت المرور على عدد من المخابز بمناطق سيجر والعجيزي وشارع الترعة والشيتي، وذلك للتأكد من جودة الخبز والتزام المخابز بالمواصفات القياسية، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها لضمان تقديم خبز مدعم بجودة عالية للمواطنين.



وواصلت هيئة سلامة الغذاء جهودها الرقابية المكثفة داخل نطاق مدينة طنطا، خاصة بالمناطق المحيطة بساحة المولد، حيث تم تنفيذ حملة تفتيشية على محال الأغذية والأسواق لضمان سلامة المنتجات الغذائية المطروحة، وأسفرت عن ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تمهيداً لإعدامها بالطرق القانونية الآمنة، شملت 300 كجم من الجنزبيل و1000 كجم من الملح الصيني و350 كجم من الدواجن والكبدة والسجق المشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلى 2.5 طن من الرنجة تبين وجود تهتكات وسوائل مدممة بها.