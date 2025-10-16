قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

10 محاضر تموينية.. سلامة الغذاء تضبط 3 أطنان سلع غير صالحة للاستهلاك بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على استمرار الحملات اليومية المكبرة بمختلف أحياء مدينة طنطا خلال احتفالات مولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين وضمان توافر السلع الغذائية والخبز المدعم بصورة آمنة ومنتظمة، مؤكداً أن الهدف من هذه الحملات هو الاطمئنان المستمر على سلامة الغذاء واستقرار الأسواق بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة خلال الاحتفالات.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وفي هذا الإطار، نفذت محافظة الغربية بالتعاون مع مديرية التموين حملة موسعة على المخابز بنطاق حي أول طنطا، شملت المرور على عدد من المخابز بمناطق سيجر والعجيزي وشارع الترعة والشيتي، وذلك للتأكد من جودة الخبز والتزام المخابز بالمواصفات القياسية. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات ، تمثلت في مخبز بشارع الترعة أول طنطا تبين وجود نقص وزن في الرغيف بلغ 9 جرامات، ومخبز بمنطقة سيجر لعدم وجود لوحة تشغيل، وآخر لعدم نظافة أدوات العجين. وقد تم تحرير 10 محاضر متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها لضمان تقديم خبز مدعم بجودة عالية للمواطنين.

حملات رقابية 

وفي السياق ذاته، واصلت هيئة سلامة الغذاء جهودها الرقابية المكثفة داخل نطاق مدينة طنطا، خاصة بالمناطق المحيطة بساحة المولد، حيث تم تنفيذ حملة تفتيشية على محال الأغذية والأسواق لضمان سلامة المنتجات الغذائية المطروحة. وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تمهيداً لإعدامها بالطرق القانونية الآمنة، شملت 300 كجم من الجنزبيل و1000 كجم من الملح الصيني و350 كجم من الدواجن والكبدة والسجق المشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلى 2.5 طن من الرنجة تبين وجود تهتكات وسوائل مدممة بها.

 

الرقابة والمتابعة

وأكد محافظ الغربية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لتكثيف أعمال المتابعة الميدانية خلال موسم مولد السيد البدوي، بهدف ضمان سلامة المعروضات الغذائية وتقديم أفضل الخدمات لزوار المحافظة، مشدداً على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة الأسواق والمخابز على مدار الساعة، وموضحاً أن الأجواء في مدينة طنطا تشهد هذا العام التزاماً وانضباطاً كبيرين يعكسان روح الاحتفاء والطمأنينة التي تميز مولد السيد البدوي.

اخبار محافظة الغربية حملات رقابية التموين ردع مخالفين قانونيا ضبط سلع غذائية فاسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

محافظة دمياط

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بدمياط تتلقى معاملات الكارتة المجمعة

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد