10 محاضر تموينية.. سلامة الغذاء تضبط 3 أطنان سلع غير صالحة للاستهلاك بالغربية

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على استمرار الحملات اليومية المكبرة بمختلف أحياء مدينة طنطا خلال احتفالات مولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين وضمان توافر السلع الغذائية والخبز المدعم بصورة آمنة ومنتظمة، مؤكداً أن الهدف من هذه الحملات هو الاطمئنان المستمر على سلامة الغذاء واستقرار الأسواق بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة خلال الاحتفالات.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، نفذت محافظة الغربية بالتعاون مع مديرية التموين حملة موسعة على المخابز بنطاق حي أول طنطا، شملت المرور على عدد من المخابز بمناطق سيجر والعجيزي وشارع الترعة والشيتي، وذلك للتأكد من جودة الخبز والتزام المخابز بالمواصفات القياسية. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات ، تمثلت في مخبز بشارع الترعة أول طنطا تبين وجود نقص وزن في الرغيف بلغ 9 جرامات، ومخبز بمنطقة سيجر لعدم وجود لوحة تشغيل، وآخر لعدم نظافة أدوات العجين. وقد تم تحرير 10 محاضر متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها لضمان تقديم خبز مدعم بجودة عالية للمواطنين.

حملات رقابية

وفي السياق ذاته، واصلت هيئة سلامة الغذاء جهودها الرقابية المكثفة داخل نطاق مدينة طنطا، خاصة بالمناطق المحيطة بساحة المولد، حيث تم تنفيذ حملة تفتيشية على محال الأغذية والأسواق لضمان سلامة المنتجات الغذائية المطروحة. وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تمهيداً لإعدامها بالطرق القانونية الآمنة، شملت 300 كجم من الجنزبيل و1000 كجم من الملح الصيني و350 كجم من الدواجن والكبدة والسجق المشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلى 2.5 طن من الرنجة تبين وجود تهتكات وسوائل مدممة بها.

الرقابة والمتابعة

وأكد محافظ الغربية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لتكثيف أعمال المتابعة الميدانية خلال موسم مولد السيد البدوي، بهدف ضمان سلامة المعروضات الغذائية وتقديم أفضل الخدمات لزوار المحافظة، مشدداً على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة الأسواق والمخابز على مدار الساعة، وموضحاً أن الأجواء في مدينة طنطا تشهد هذا العام التزاماً وانضباطاً كبيرين يعكسان روح الاحتفاء والطمأنينة التي تميز مولد السيد البدوي.