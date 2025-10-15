قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يتابع ميدانيًا انتظام الخدمات بمحيط مسجد السيد البدوي..و يلتقي الزوار أثناء الاحتفالات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم بجولة تفقدية لمحيط مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، للاطمئنان على انتظام الخدمات وراحة الزائرين خلال احتفالات المولد الأحمدي.

توجيهات محافظ الغربية 

وشهدت الجولة تفاعل المحافظ مع الزائرين، حيث دار حديث ودّي معهم حول سير الاحتفالات والخدمات المقدمة، وأبدى اهتمامه بكافة التفاصيل لضمان بيئة آمنة ومريحة للجميع، فيما عبّر الزوار عن تقديرهم لجهود المحافظة وحرص المحافظ على تنظيم الاحتفالات وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مؤكدين أن التنظيم يتيح لهم الاستمتاع بالاحتفال دون أي مشكلات.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتقديم كل ما يلزم من خدمات للزوار، بما في ذلك متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية لضمان انسيابية الخدمات طوال أيام المولد.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تتابع الوضع لحظة بلحظة بالتعاون مع غرف الطوارئ بالأحياء والمديريات الخدمية للتدخل الفوري عند أي ملاحظة، مشددًا على أن راحة الزائرين وسلامتهم تأتي على رأس أولويات المحافظة.

زوار مولد السيد البدوي 

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته مؤكدًا أن روح التعاون بين أجهزة المحافظة وأهالي طنطا، وتقدير الزائرين للجهود المبذولة، هي ما يمنح الاحتفال بالمولد الأحمدي خصوصيته وتميزه، وأن محافظة الغربية ستظل دائمًا حاضنة للزوار وواجهة مشرفة لكل المناسبات الدينية والوطنية.

