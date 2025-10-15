محافظ الغربية يتابع ميدانيًا انتظام الخدمات بمحيط مسجد السيد البدوي..و يلتقي الزوار أثناء الاحتفالات

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم بجولة تفقدية لمحيط مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، للاطمئنان على انتظام الخدمات وراحة الزائرين خلال احتفالات المولد الأحمدي.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت الجولة تفاعل المحافظ مع الزائرين، حيث دار حديث ودّي معهم حول سير الاحتفالات والخدمات المقدمة، وأبدى اهتمامه بكافة التفاصيل لضمان بيئة آمنة ومريحة للجميع، فيما عبّر الزوار عن تقديرهم لجهود المحافظة وحرص المحافظ على تنظيم الاحتفالات وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مؤكدين أن التنظيم يتيح لهم الاستمتاع بالاحتفال دون أي مشكلات.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتقديم كل ما يلزم من خدمات للزوار، بما في ذلك متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية لضمان انسيابية الخدمات طوال أيام المولد.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تتابع الوضع لحظة بلحظة بالتعاون مع غرف الطوارئ بالأحياء والمديريات الخدمية للتدخل الفوري عند أي ملاحظة، مشددًا على أن راحة الزائرين وسلامتهم تأتي على رأس أولويات المحافظة.

زوار مولد السيد البدوي

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته مؤكدًا أن روح التعاون بين أجهزة المحافظة وأهالي طنطا، وتقدير الزائرين للجهود المبذولة، هي ما يمنح الاحتفال بالمولد الأحمدي خصوصيته وتميزه، وأن محافظة الغربية ستظل دائمًا حاضنة للزوار وواجهة مشرفة لكل المناسبات الدينية والوطنية.