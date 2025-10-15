محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف ورئيس الطرق الصوفية ومفتي الجمهورية للاحتفال بمولد الأحمدي |صور

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعضو مجلس الشيوخ، وفضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور مجدي عاشور، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ جابر البغدادي، الداعية الإسلامي، في مستهل زيارتهم للمحافظة لحضور الاحتفالية الكبرى التي ينظمها المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمناسبة المولد الأحمدي الشريف بمسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، بحضور العميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

رحّب اللواء أشرف الجندي بالعلماء والقيادات الدينية، معربًا عن سعادته باستضافة هذه الكوكبة المضيئة من رموز الفكر والدعوة والعلم، مؤكدًا فخر المحافظة باحتضان المولد الأحمدي الذي يُعد أحد أهم المناسبات الدينية في مصر والعالم الإسلامي، ويجتمع فيه مئات الآلاف من الزائرين من داخل الجمهورية وخارجها.

وأشار المحافظ إلى أن مدينة طنطا أصبحت بفضل هذا الحدث من أبرز المقاصد على خريطة السياحة الدينية، لما يتمتع به مسجد السيد البدوي من تاريخ روحي عريق ومكانة خاصة في قلوب المصريين، مؤكدًا أن الاحتفال بالمولد يمثل مناسبة سنوية تجمع القلوب على الخير.

وأكد أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والخدمات اللازمة للزوار، بالتعاون الكامل مع المجلس الأعلى للطرق الصوفية، لضمان خروج الاحتفالات بأبهى صورها، مشيرًا إلى أن روح التعاون بين مؤسسات الدولة والطرق الصوفية تمثل نموذجًا للوحدة والتكامل في خدمة الرسالة الدينية والإنسانية لمصر.

زوّار مولد السيد البدوي بطنطا

وأعرب فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور عبد الهادي القصبي، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والدكتور مجدي عاشور، والشيخ جابر البغدادي عن خالص شكرهم وتقديرهم للواء أشرف الجندي على حرصه ومتابعته المستمرة للاستعدادات الخاصة بالمولد الأحمدي، مؤكدين أن التنظيم الدقيق والاستقبال الكريم يعكس صورة محافظة الغربية وقيادتها التنفيذية واهتمامها بخدمة الزوار وإظهار المناسبة في أفضل صورة.