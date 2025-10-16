قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
محافظات

كفر الزيات في أبهى صورها.. ومحافظ الغربية يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات

الغربية أحمد علي

يتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال النظافة والتجميل المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بمدينة كفر الزيات، والتي تشمل رفع المخلفات وتجميل الشوارع والميادين وإزالة الإشغالات من الطرق العامة لتحقيق الانضباط وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن حملات النظافة وإزالة الإشغالات مستمرة يوميًا لرفع كفاءة الشوارع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما يتم من جهود في كفر الزيات يعكس حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة وآمنة ومظهر حضاري يليق بأبناء الغربية.

دعم الأسر والعائلات 

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على ما يتم تحقيقه من أعمال النظافة والتجميل، مؤكدًا أن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على الشوارع والمرافق العامة، وأن العمل بروح الفريق الواحد بين الأجهزة التنفيذية وأهالي المدينة هو الطريق لتحقيق بيئة أفضل وحياة أكثر راحة للجميع.

تحسين الخدمات للمواطنين 

وأوضح المحافظ أن خطة العمل تشمل أيضًا الاهتمام بمداخل المدينة ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء، إلى جانب متابعة مستمرة لأعمال الإنارة وصيانة الأرصفة لتكون كفر الزيات دائمًا في أبهى صورها، مؤكدًا أن الهدف هو أن يشعر المواطن بالتغيير في حياته اليومية من خلال خدمات ملموسة على الأرض.

