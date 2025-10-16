كفر الزيات في أبهى صورها.. ومحافظ الغربية يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات

يتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال النظافة والتجميل المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بمدينة كفر الزيات، والتي تشمل رفع المخلفات وتجميل الشوارع والميادين وإزالة الإشغالات من الطرق العامة لتحقيق الانضباط وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن حملات النظافة وإزالة الإشغالات مستمرة يوميًا لرفع كفاءة الشوارع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما يتم من جهود في كفر الزيات يعكس حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة وآمنة ومظهر حضاري يليق بأبناء الغربية.

دعم الأسر والعائلات

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على ما يتم تحقيقه من أعمال النظافة والتجميل، مؤكدًا أن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على الشوارع والمرافق العامة، وأن العمل بروح الفريق الواحد بين الأجهزة التنفيذية وأهالي المدينة هو الطريق لتحقيق بيئة أفضل وحياة أكثر راحة للجميع.

تحسين الخدمات للمواطنين

وأوضح المحافظ أن خطة العمل تشمل أيضًا الاهتمام بمداخل المدينة ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء، إلى جانب متابعة مستمرة لأعمال الإنارة وصيانة الأرصفة لتكون كفر الزيات دائمًا في أبهى صورها، مؤكدًا أن الهدف هو أن يشعر المواطن بالتغيير في حياته اليومية من خلال خدمات ملموسة على الأرض.