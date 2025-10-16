قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
محافظات

ثقافة الغربية تواصل احتفالاتها بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.. صور

احتفالات الثقافة والفنون بالغربية
احتفالات الثقافة والفنون بالغربية
الغربية أحمد علي

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تنظيم باقة منوعة من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

توجيهات ثقافة الغربية 


في السياق، عقد قصر ثقافة غزل المحلة، محاضرة بعنوان "أدباء على خط النار"، استعرض خلالها عبد الحميد حمزة، أستاذ الدراسات الاجتماعية بالتربية والتعليم، أبرز أسماء الأدباء اللذين شاركوا في معركة العبور، ومن بينهم: جمال الغيطاني، عبد العزيز موافي، جلال عامر، وحسن طلب.

وأشار إلى أن دور الأدب والفنون هو دور محوري في مواجهة الاستبداد والاحتلال وغرس قيم الفداء والتضحية في قلوب الأجيال الجديدة، فيما استضافت مدرسة سلامون الابتدائية محاضرة بيت ثقافة الفريق الشاذلي للحديث حول كواليس النصر العظيم.

احتفالات نصر أكتوبر العظيم 


هذا وقد شهدت احتفالات أكتوبر، ندوة تثقيفية لقصر ثقافة طنطا للاحتفاء بمكتبة الإسكندرية، التي تم افتتاحها يوم 16 أكتوبر من عام 2002م، حيث تحدث محمد أبو اليزيد، المنسق العام لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية بالغربية، حول نشأة المكتبة العريقة، التي تعود للقرن الثالث قبل الميلاد، في عهد الملك بطليموس الأول، مشيرا إلى أن المكتبة تضم حاليا أكثر من مليوني كتاب ومجلد، بعدد من اللغات العالمية، بجانب مجموعة من القاعات المتخصصة في كتابات الطفل، ومكتبة للمكفوفين، ومراكز بحثية، ومتاحف.

توعية والتثقيف 


هذا وقد شهدت العديد من مواقع الثقافية بالغربية، برئاسة وائل شاهين، إقامة باقة منوعة من الفعاليات والأنشطة، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، حيث تم استعراض أهمية ممارسة الرياضة البدنية، ببيت ثقافة زفتى، والسنطة، فيما تم عقد مجموعة من الأمسيات الأدبية والشعرية، بقصر ثقافة طنطا، وبيت ثقافة كفر الزيات، بحضور لفيف من أدباء وشعراء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية توعية وتثقيف قصور الثقافة احتفالات نصر أكتوبر العظيم

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

محافظة دمياط

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بدمياط تتلقى معاملات الكارتة المجمعة

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

