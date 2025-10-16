ثقافة الغربية تواصل احتفالاتها بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.. صور

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تنظيم باقة منوعة من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

توجيهات ثقافة الغربية



في السياق، عقد قصر ثقافة غزل المحلة، محاضرة بعنوان "أدباء على خط النار"، استعرض خلالها عبد الحميد حمزة، أستاذ الدراسات الاجتماعية بالتربية والتعليم، أبرز أسماء الأدباء اللذين شاركوا في معركة العبور، ومن بينهم: جمال الغيطاني، عبد العزيز موافي، جلال عامر، وحسن طلب.

وأشار إلى أن دور الأدب والفنون هو دور محوري في مواجهة الاستبداد والاحتلال وغرس قيم الفداء والتضحية في قلوب الأجيال الجديدة، فيما استضافت مدرسة سلامون الابتدائية محاضرة بيت ثقافة الفريق الشاذلي للحديث حول كواليس النصر العظيم.

احتفالات نصر أكتوبر العظيم



هذا وقد شهدت احتفالات أكتوبر، ندوة تثقيفية لقصر ثقافة طنطا للاحتفاء بمكتبة الإسكندرية، التي تم افتتاحها يوم 16 أكتوبر من عام 2002م، حيث تحدث محمد أبو اليزيد، المنسق العام لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية بالغربية، حول نشأة المكتبة العريقة، التي تعود للقرن الثالث قبل الميلاد، في عهد الملك بطليموس الأول، مشيرا إلى أن المكتبة تضم حاليا أكثر من مليوني كتاب ومجلد، بعدد من اللغات العالمية، بجانب مجموعة من القاعات المتخصصة في كتابات الطفل، ومكتبة للمكفوفين، ومراكز بحثية، ومتاحف.

توعية والتثقيف



هذا وقد شهدت العديد من مواقع الثقافية بالغربية، برئاسة وائل شاهين، إقامة باقة منوعة من الفعاليات والأنشطة، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، حيث تم استعراض أهمية ممارسة الرياضة البدنية، ببيت ثقافة زفتى، والسنطة، فيما تم عقد مجموعة من الأمسيات الأدبية والشعرية، بقصر ثقافة طنطا، وبيت ثقافة كفر الزيات، بحضور لفيف من أدباء وشعراء المحافظة.