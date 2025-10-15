غزل المحلة: تقدمنا بشكوى ضد شباب بلوزداد بسبب قيمة صفقة «بن حمودة»

أكد المهندس وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، عن تقدم إدارة النادي بشكوى ضد نادي شباب بلوزداد الجزائري بسبب قيمة صفقة انتقال التونسي بن حمودة للفريق.

وقال وليد خليل في تصريحات لـ ستاد المحور : "تقدمنا بشكوى لـ فيفا ضد نادي شباب بلوزداد الجزائري، ويتبقى فقط دفع الرسوم الخاصة بالشكوى لتقديمها بشكل رسمي".

وأضاف: "شباب بلوزداد حصل على خدمات بن حمودة في أواخر شهر أغسطس وكان الاتفاق المبرم ينص على دفع 60% من قيمة الصفقة فور انتقال اللاعب للفريق الجزائري".

وتابع: "ثم يقوم النادي بدفع 10% في شهر سبتمبر، و 30% خلال شهر نوفمبر المقبل".

وواصل: "النادي الجزائري لم يقم بدفع أي مبلغ من قيمة الصفقة حتى وقتنا هذا، ولذلك تقدمنا بشكوى للفيفا للحصول على حقوقنا من نادي شباب بلوزداد".