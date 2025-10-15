سانا: الرئيس السوري يصل روسيا في زيارة رسمية لـ بوتين

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع ، إلى روسيا اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في أول زيارة له إلى البلد الذي يقيم فيه الرئيس السابق بشار الأسد.

وأوضحت سانا، أن الشرع وصل إلى روسيا في "زيارة رسمية لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وخلال زيارته، سيطلب الشرع من روسيا تسليم الأسد، وفقًا لمسؤول حكومي.

وصرح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له بالحديث إلى وسائل الإعلام، لوكالة فرانس برس أن "الشرع سيطلب من الرئيس الروسي تسليم جميع الأفراد الذين ارتكبوا جرائم حرب والمتواجدين في روسيا، وعلى رأسهم بشار الأسد"، الحاكم الذي حكم البلاد لفترة طويلة والذي غادر سوريا في ديسمبر2024 ولجأ إلى موسكو.



وقال الكرملين: بوتين والشرع سيناقشان موضوع القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.

فيما قالت الخارجية الروسية: موسكو ودمشق تبحثان الوجود الروسي في سوريا وإعادة هيكلة منشآته العسكرية.