محافظ المنيا يتابع سير العملية التعليمية بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة

تزامنًا مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يوافق الخامس عشر من أكتوبر من كل عام، أجرى اللواء عماد كدواني ، محافظ المنيا ، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بعدد من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار دعم الدولة المستمر لأصحاب الهمم، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتشجيعهم على التفوق والتميز، وبناء مجتمع يضمن تكافؤ الفرص لجميع أبنائه.

استهل المحافظ جولته بزيارة مدرسة النور للمكفوفين بكفر المنصورة، والتي تضم 131 طالبًا وطالبة، حيث تفقد أقسام المدرسة المختلفة من فصول وغرف إقامة وإعاشة ودورات مياه ومطبخ، للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومستوى الخدمات والرعاية المقدمة للطلاب، ومدى توافر العناصر التعليمية اللازمة، والتعرف على احتياجات المدرسة من التجهيزات والدعم الفني.

ذوي الهمم

عقب ذلك، توجه المحافظ إلى مدرسة التربية الفكرية لذوي الهمم، والتي تضم 304 طلاب وطالبات، حيث تابع انتظام الدراسة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول طبيعة المحتوى التعليمي والخدمات التدريبية المقدمة للطلاب من ذوي الإعاقة الذهنية، والتي تستهدف تطوير قدراتهم العقلية والحركية واللغوية.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء مدارس ذوي الهمم، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، مشددًا على الاهتمام بأعمال النظافة وتطوير ورفع كفاءة هذه المدارس وإمدادها بأسرة ومراتب جديدة، وأغطية و أطقم للفرش وتوفير كافة عناصر الإقامة والإعاشة للطلاب المقيمين، فضلًا عن توفير مستلزمات طهي حديثة لإعداد الوجبات الغذائية لهم.

وأكد اللواء كدواني حرص الدولة على تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أولت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطط التنمية المستدامة.

وأضاف المحافظ أن هناك خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لمدارس ذوي الهمم بالمحافظة، تتضمن توفير الوسائل التعليمية الحديثة والتقنيات التفاعلية المناسبة لاحتياجاتهم، إلى جانب إعداد وتدريب الكوادر التعليمية على أحدث أساليب التدريس، بما يواكب أهداف التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مدرسة السادات بحي مكة جنوب المدينة، حيث تابع انتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، واطمأن على سير المناهج ومستوى الكثافات الطلابية، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تحسين البيئة التعليمية وتوفير المناخ الملائم لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.