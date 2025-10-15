صحة المنيا: علاج 15 ألف مواطن على نفقة الدولة بتكلفة 41 مليون جنيه

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن جهود المحافظة في دعم المنظومة الصحية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم خدمات طبية متكاملة بجودة عالية، وبخاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي ملف الرعاية الصحية أولوية قصوى، لضمان وصول الخدمة إلى كل مواطن بكرامة وإنسانية، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الصحة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات في جميع المراكز والمدن.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية قدمت خدماتها لـ 15,321 مواطنًا بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليونًا و239 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى، ضمن جهودها المستمرة لدعم غير القادرين وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة شملت 2,839 حالة تلقت خدمات العناية المركزة والجراحات والمناظير، و10,250 حالة استفادت من العلاج الخارجي في تخصصات القلب والباطنة والروماتويد والأمراض المناعية، إلى جانب 271 مريض أورام و220 مريض فشل كلوي، كما تم علاج 159 حالة رمد و48 حالة صحة نفسية، مؤكدًا استمرار الجهود لتوفير أفضل رعاية ممكنة لجميع المرضى.

