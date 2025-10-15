محافظ كفر الشيخ يبحث مع وفد القومي للاتصالات عددًا من الملفات.. صور

بحث اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مع وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدد من الملفات وسُبل تنفيذ حملة توعية رقمية بالمحافظة، تستهدف نشر الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال،

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة التنفيذية للتفاعل المجتمعي، والعقيد أيمن سالم عمارة، مدير الإدارة العامة للاتصال الحكومي والعلاقات الخارجية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الحملة تأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودور الجهاز في رفع الوعي التقني لدى المواطنين، نظرًا لأهمية إدراك المجتمع للمخاطر والفوائد المترتبة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ ستكون من أوائل المحافظات المستهدفة في تنفيذ هذه الحملة، لما تشهده من تفاعل إيجابي مع المبادرات الوطنية، موضحًا أن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع من طلاب وشباب وموظفين وأسر، من خلال برامج توعوية وورش عمل وأنشطة ميدانية.

أكد محافظ كفرالشيخ دعمه الكامل لجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تعزيز الثقافة الرقمية وحماية المواطنين من المخاطر السيبرانية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الوعي التقني باعتباره أحد ركائز التحول الرقمي الذي تسعى إليه الجمهورية الجديدة.

وأكد أن المحافظة ستوفر كل أوجه الدعم اللوجستي والتنظيمي لإنجاح الحملة وضمان وصول رسائلها التوعوية إلى جميع فئات المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو بناء مجتمع رقمي آمن ومستنير.