مسؤول روسي: التوترات الجيوسياسية تزيد من مخاطر الإمدادات في سوق الطاقة العالمية

دعا نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم /الأربعاء/ لجعل الطاقة خارج إطار السياسة، مشيرا إلى أن التوترات الجيوسياسية تزيد من مخاطر الإمدادات والتحولات في سوق الطاقة العالمية.



وقال نوفاك -في كلمته خلال فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي في نسخته الثامنة-: "إن قطاع الطاقة يجب أن يكون خارج إطار السياسة وتأمينه سيضمن التنمية الاقتصادية عالميا"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".



وأضاف أن إعادة توجيه قطاع الطاقة الروسي نحو الشرق قرار استراتيجي، لأن مراكز النمو الاقتصادي موجودة في آسيا.



من جانبه، أشار وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إلى أن دعوات بروكسل للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية بمثابة جنون، لأن ذلك سيعرض سيادتها للخطر.



وأوضح أن العقوبات التي فرضت على روسيا "جائرة" وتضر بالدول الأوروبية، لافتا إلى أن بلاده غير مستعدة لاستبدال شريك موثوق يمد الدولة المجرية بالغاز والطاقة بشريك أخر.



وأشار كبير الدبلوماسيين المجريين إلى أنه لا يحبذ صياغة الأمر من منظور سياسي أو أيديولوجي، واصفا واردات الطاقة بأنها مسألة مادية.



وأوضح أن واجبه هو ضمان إمدادات الطاقة للمجر وهي مهمة لا يمكن تحقيقها ماديا بدون روسيا، مشيرا إلى أن الحفاظ على التعاون مع روسيا أمر بالغ الأهمية.



وينعقد المنتدى في نسخته الثامنة في العاصمة الروسية في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، ويتوقع أن يشارك في الحدث أكثر من 5 آلاف خبير من 84 دولة.



ويركز المنتدى على مناقشة تحول الطاقة العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، وبناء الشراكات الدولية في مشاريع الطاقة المستدامة.

