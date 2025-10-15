لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة آيتن عامر، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت آيتن عامر، مرتديه فستان طويل ولافت باللون اللبني، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد آيتن عامر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة آيتن عامر