في اليوم العالمي لغسل اليدين.. تعرف على أهميتها

يحتفي العالم اليوم في ال 15 من أكتوبر باليوم العالمي لغسل اليدين، ويعد غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون يمكن أن يحميك والآخرين من مجموعة من الأمراض المعدية.

يعتبر الصابون السائل أفضل من الصابون العادي، خاصة في العمل.

غسل اليدين بالماء والصابون أفضل من استخدام معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول.

غسل اليدين يساعد على منع انتشار الأمراض المعدية

يمكن أن ينتشر عدد من الأمراض المعدية من شخص إلى آخر عن طريق الأيدي الملوثة.

وتشمل هذه الأمراض التهابات الجهاز الهضمي ، مثل داء السالمونيلا ، والتهابات الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد وفيروس كورونا (كوفيد-19) .

إن غسل يديك بشكل صحيح بالماء والصابون يمكن أن يساعد في منع انتشار الجراثيم (مثل البكتيريا والفيروسات) التي تسبب هذه الأمراض.

يمكن لبعض أشكال التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي أن تسبب مضاعفات خطيرة، وخاصة بالنسبة للأطفال الصغار، أو كبار السن، أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

كيفية غسل اليدين بشكل صحيح

لغسل اليدين بشكل صحيح:

بللي يديك بالماء النظيف الجاري، وأغلقي الصنبور.

ضعي الصابون ودلكي جيدًا لمدة 20 ثانية (أو لفترة أطول إذا كانت الأوساخ متراكمة).

افركي يديك معًا بسرعة على جميع أسطح يديك ومعصميك.

لا تنسى ظهر يديك، ومعصميك، وبين أصابعك، وتحت أظافرك.

إذا كان ذلك ممكنًا، قم بإزالة الخواتم والساعات قبل غسل يديك، أو تأكد من تحريك الخواتم لغسل يديك تحتها، حيث يمكن أن تتواجد الكائنات الحية الدقيقة.

اشطفيه جيدًا تحت الماء الجاري وتأكدي من إزالة جميع آثار الصابون.

جفف يديك باستخدام منشفة نظيفة أو اتركهما يجفان في الهواء.

من الأفضل استخدام المناشف الورقية (أو منشفة قماشية للاستخدام مرة واحدة).

يمكن استخدام مجففات الهواء الساخن.

