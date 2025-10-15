قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
التضامن: تجهيز محطات المترو والسكة الحديد بمسارات إرشادية لذوي الإعاقة
في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين
وزير الثقافة: سنقدم عددا من الأنشطة والخدمات الثقافية والفنية لأهل مدينة رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. تعرف على أهميتها

غسل اليدين
غسل اليدين
نهى هجرس

يحتفي العالم اليوم في ال 15 من أكتوبر باليوم العالمي لغسل اليدين، ويعد غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون يمكن أن يحميك والآخرين من مجموعة من الأمراض المعدية.

يعتبر الصابون السائل أفضل من الصابون العادي، خاصة في العمل.

غسل اليدين بالماء والصابون أفضل من استخدام معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول.

غسل اليدين يساعد على منع انتشار الأمراض المعدية

يمكن أن ينتشر عدد من الأمراض المعدية من شخص إلى آخر عن طريق الأيدي الملوثة.

وتشمل هذه الأمراض التهابات الجهاز الهضمي ، مثل داء السالمونيلا ، والتهابات الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد وفيروس كورونا (كوفيد-19) .

إن غسل يديك بشكل صحيح بالماء والصابون يمكن أن يساعد في منع انتشار الجراثيم (مثل البكتيريا والفيروسات) التي تسبب هذه الأمراض.

يمكن لبعض أشكال التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي أن تسبب مضاعفات خطيرة، وخاصة بالنسبة للأطفال الصغار، أو كبار السن، أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

كيفية غسل اليدين بشكل صحيح

لغسل اليدين بشكل صحيح:

بللي يديك بالماء النظيف الجاري، وأغلقي الصنبور.

ضعي الصابون ودلكي جيدًا لمدة 20 ثانية (أو لفترة أطول إذا كانت الأوساخ متراكمة).

افركي يديك معًا بسرعة على جميع أسطح يديك ومعصميك.

لا تنسى ظهر يديك، ومعصميك، وبين أصابعك، وتحت أظافرك.

إذا كان ذلك ممكنًا، قم بإزالة الخواتم والساعات قبل غسل يديك، أو تأكد من تحريك الخواتم لغسل يديك تحتها، حيث يمكن أن تتواجد الكائنات الحية الدقيقة.

اشطفيه جيدًا تحت الماء الجاري وتأكدي من إزالة جميع آثار الصابون.

جفف يديك باستخدام منشفة نظيفة أو اتركهما يجفان في الهواء.

من الأفضل استخدام المناشف الورقية (أو منشفة قماشية للاستخدام مرة واحدة).

يمكن استخدام مجففات الهواء الساخن.

المصدر better health

غسل اليدين أهمية غسل اليدين اليوم العالمي لغسل اليدين فوائد غسل اليدين كيفية غسل اليدين بشكل صحيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

الصلاة

هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح

ترشيحاتنا

متهم

حبس متهم بإنهاء حياة شاب فى مشاجرة بشبرا الخيمة

الاعمال

حملة لمراقبة الأغذية على 80 منشأة بالإسماعيلية وتحرير 131 محضر مخالفات

صلاح مع احد المعجبين

محمد صلاح يستمتع بإجازة قصيرة في الغردقة بعد تأهل المنتخب للمونديال

بالصور

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا
مازدا
مازدا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طعم زمان في كل لقمة.. طريقة عمل القرص الطرية بالمنزل

طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية

من مطبخك إلى جمالك وصحتك.. تعرفي على فوائد خل التفاح المذهلة

استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية

فيديو

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد