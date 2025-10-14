ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر مع الطحينة على الريق؟

لطالما اعتُبر التمر والطحينة مصدرين غذائيين ثمينين في العديد من الثقافات لقرون، نظرًا لفوائدهما وقيمتهما الغذائية وتأثيراتهما الإيجابية على الصحة، ولا يقتصر الجمع بينهما على كونه حلوى لذيذة أو وجبة خفيفة، بل يقدم أيضًا فوائد صحية متنوعة. إليكم الآثار الإيجابية للتمر والطحينة على الصحة:

القيمة الغذائية للتمر والطحينة

التمر فاكهة غنية بالسكريات الطبيعية والألياف والفيتامينات والمعادن، وهو مصدر جيد للبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات ب والحديد، بفضل هذه الخصائص، يوفر التمر الطاقة ويدعم صحة القلب والجهاز الهضمي.

الطحينة معجون مصنوع من بذور السمسم المطحونة، وهي غنية بالدهون الصحية والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، هذه المكونات مهمة لدعم صحة العظام، وتقليل الالتهابات، وتحسين الصحة العامة.

تزداد فوائد التمر والطحينة بازدياد غناها بالفيتامينات والمعادن في قيمتها الغذائية

الفوائد الإيجابية على الصحة

صحة القلب: يحتوي التمر والطحينة على عناصر غذائية تدعم صحة القلب.

يساعد محتوى الألياف في التمر والدهون الصحية في الطحينة على خفض الكوليسترول الضار، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة الجهاز الهضمي: يساعد محتوى التمر الغني بالألياف على تنظيم الجهاز الهضمي والوقاية من مشاكل مثل الإمساك، وفي الوقت نفسه، قد يكون للطحينة تأثيرٌ داعمٌ لصحة الأمعاء.

صحة العظام: تحتوي الطحينة على كميات كبيرة من الكالسيوم، مما يدعم صحة العظام، كما أن التمر غني بالمعادن مثل المغنيسيوم والبورون، مما يساعد في الحفاظ على كثافة العظام.

الطاقة وصحة العضلات: يحتوي التمر على سكريات طبيعية تُزوّد الجسم بالطاقة بسرعة، بينما تُعزز الطحينة نمو العضلات بفضل محتواها العالي من البروتين، يُعدّ هذا المزيج مصدرًا ممتازًا للطاقة والتعافي، خاصةً للرياضيين.

تأثير مضاد للأكسدة: يحتوي كلاهما على مكونات مضادة للأكسدة، والتي لديها القدرة على إبطاء عملية الشيخوخة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة من خلال حماية الجسم ضد الجذور الحرة.