سبرينج رولز بالخضار من المقبلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص ، ويمكن تحضير سبرينج رولز بالخضار بوصفة بسيطة في المنزل .

وإليك طريقة تحضير سبرينج رولز بالخضار

مقادير سبرينج رولز بالخضار

كرنب مبشور

جزر مبشور

كوسة مبشورة

ثوم مفروم

زنجبيل مفروم

بصل

فلفل أحمر وأصفر

زيت زيتون

زيت سمسم

صويا صوص

نشا

ماء

عجينة سبرينج رولز

للصوص:

سكر

ماء

خل

نشا

شطة خشنة

بابريكا

صوص أويستر

طريقة تحضير سبرينج رولز بالخضار

شوحي جميع المكونات معا ثم يضاف الصويا صوص و النشا و يلف بعجينة السبرينج رولز

أقلي العجين في زيت غزير و يقدم ساخنا

و يخلط جميع مكونات الصوص معا

و يقدم