صادرات تايلاند تسجل مستويات قياسية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025

أعلنت وزارة التجارة في تايلاند عن تسجيل صادرات البلاد مستويات قياسية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بفضل زيادة الشحنات إلى الدول المجاورة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.

وأوضحت إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، في بيان نقلته شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية اليوم "الأربعاء"، أن قيمة الصادرات خلال الفترة سالفة الذكر بلغت 53 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.57% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت البيان إلى أن فاكهة الدوريان تصدرت قائمة صادرات تايلاند خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، يليها صادرات السيارات والمطاط الصناعي والبلاتين غير المكرر والسكر.. إلى جانب الفاكهة الطازجة ولحوم الدجاج المصنعة ومكيفات الهواء والآلات الأوتوماتيكية.