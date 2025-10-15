يتصدرها النائب محمد أبو العينين.. ننشر القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب في شمال ووسط وجنوب الصعيد

ننشر القائمة الوطنية في شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي تقدمت رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب اليوم.

ويتصدر النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب القائمة الوطنية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" حيث يخوض الانتخابات عن قائمة الجيزة.

وجاءت أسماء قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد كالتالي:

الجيزة:

محمد محمد محمد أبو العنين

محمد محمود أحمد سعفان

أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم

عبد الوهاب أحمد حسن خليل

هشام حسين محمد حسن

فرح فتحى فرج على

أحمد بهاء الدين احمد شلبي

نافع عبد الهادي مرسى أبو أحمد

محمد محمد أسعد إبراهيم

أحمد على جمعة عوض سرحان

أحمد محمد سعيد محمد شلبى

محمد صلاح صالح أبو هميلة

إيهاب منصور بسطاوى منصور

محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم

محمد مصطفى بكرى محمد

صبورة محمد السيد صالح

هند محمد سامى محمد رشاد

جيلان أحمد السيد عطية

هبه الله أرنست غالى مرجان

أنجى أنور محمد بدر

جيهان بسيوني إبراهيم على شاهين

داليا السيد محمد السيد السعدني

شذا أحمد عبد الله حبيب

الفيوم

محمد جمال عبد القادر عبد البصير الجارحي

أحمد عصام الدين حسين محمد محمد منسي

محمد تيسير محمد رزق مطر

دماد فتحى عبد اللطيف كامل البنا

هيام سيد عبد العزيز حسين أبو شقرة

بني سويف

حسام العمدة - مستقبل وطن

أحمد شكري حماة الوطن

محمد سيد أحمد جنيدي

هبة عبد العظيم أحمد

منى عبد الله عبد الغني.

عبير عطالله

نهى عصمت محمد.

آية أحمد طه

أسيوط

اليزابيت عبد المسيح شاكر عبد المسيح

نجلاء محمود أحمد محمد نجلاء العسيلي)

هويده محمد السعيد غانم للعينة

الوادي الجديد:

عربي كامل يماني على

سجى عمرو حسين أمين

سوهاج:

مصطفی سید محمد سالم

ساسي فتحى فهمى سوس

مختار همام مرسي أحمد

مصطفى عبد الكريم محمد البهى

الحسيني ياسين عز الدين إسماعيل

محمد عبده أحمد حامد

عبلة محمد عمر الهوارى

غادة أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة

رهام فاروق أحمد أحمد

صباح صابر محمد حسين

عايدة محى الدين أبو بكر محمد عبد السلام

نانسي نعيم مهنى بطرس

أسماء نشأت على أحمد

هايدى المغازي فهمى المغازي

قنا

محمد عبد الفتاح أدم عثمان

محمد بنجى عبد الله على

ياسر محمد إسماعيل الهضيبي

محمود سامى محمد على السيد

AA

حسین حسن سيد أحمد هريدي

رحاب عبد الرحيم إسماعيل الغول

سحر صدقي عبد العظيم محمد

ريهام أبو الحسن رمضان صديق

اماني ماهر أحمد رمزي أبو سحلى

الأقصر:

احمد عبد الحميد عبد الحكيم آدم

هلال أحمد الدندراوي محمد

سيلفيا نادر أيوب مينا

ريهام عبد النبي السيد إبراهيم



أسوان:

جابر إبراهيم أحمد خليل

حامد السيد الحسيني عابدين

محمود فخر الدين صبحي ريسام الصواف)

متى شاكر خليل حسين

البحر الأحمر

سالمان محمد سالمان حسن

ايلاريا سمير حارص عجایبی معوض