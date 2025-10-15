قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
وفـاة أب وإصـابة جميع أفراد أسرته في حريق بشقة سكنية بالمندرة
كلمة "مجهولة" تُربك مفاوضات شرم الشيخ حول القطاع في وثيقة غزة
Oppo تكشف عن ColorOS 16.. إليك جميع الميزات الجديدة وجدول الطرح
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة
أخبار البلد

فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا

فرص العمل المتاحة
فرص العمل المتاحة

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة،  وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، المستمرة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل بالخارج للعمالة الماهرة، حيث وفر تلك الفرص مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة السيدة /منال عبد العزيز  الملحق العمالي بالإمارات .

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:
نجار مسلح، حداد مسلح، نجار خشب أثاث موبيليا، صباغ خشب أثاث، فني جبس بورد، فني سيراميك، فني محارة، وسباك،برواتب تتراوح بين 1800 و2200 درهم شهريًا، فيما يتراوح راتب وظيفة السباك بين 1600 و2000 درهم، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية وفقًا للإنتاجية.

وأكدت الوزارة أن الشركة تتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، وتوفر السكن والمواصلات، وتلتزم بجميع بنود التعاقد وفقًا لقانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أوضحت أن الشروط تشمل أن يكون سن المتقدم من 25 إلى 40 عامًا، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص المطلوب.

وفي هذا السياق، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أنه سيتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية خلال ملتقى التوظيف الذي تنظمه الوزارة يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 أكتوبر 2025 بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة.

ويستمر التقديم حتى غدا الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، عبر الرابط الإلكتروني التالي:
🔗 https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index

