فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، المستمرة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل بالخارج للعمالة الماهرة، حيث وفر تلك الفرص مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة السيدة /منال عبد العزيز الملحق العمالي بالإمارات .

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:

نجار مسلح، حداد مسلح، نجار خشب أثاث موبيليا، صباغ خشب أثاث، فني جبس بورد، فني سيراميك، فني محارة، وسباك،برواتب تتراوح بين 1800 و2200 درهم شهريًا، فيما يتراوح راتب وظيفة السباك بين 1600 و2000 درهم، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية وفقًا للإنتاجية.

وأكدت الوزارة أن الشركة تتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، وتوفر السكن والمواصلات، وتلتزم بجميع بنود التعاقد وفقًا لقانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أوضحت أن الشروط تشمل أن يكون سن المتقدم من 25 إلى 40 عامًا، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص المطلوب.

وفي هذا السياق، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أنه سيتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية خلال ملتقى التوظيف الذي تنظمه الوزارة يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 أكتوبر 2025 بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة.

ويستمر التقديم حتى غدا الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، عبر الرابط الإلكتروني التالي:

🔗 https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index