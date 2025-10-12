انتهز الفرصة| فرص عمل في لبنان.. التخصصات والشروط

تبذل وزارة العمل جهودًا حثيثة للحد من معدلات البطالة بين الشباب، من خلال توفير فرص عمل مناسبة داخل مصر وخارجها، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومن هذا المنطلق، أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم على مجموعة من الوظائف الجديدة للعمل في إحدى الشركات بدولة لبنان، وذلك ضمن خطة التوسع في توفير فرص عمل بالخارج تضمن مستوى دخل جيد وتأمين اجتماعي ومعيشي ملائم.

فرص العمل المتاحة

أوضحت وزارة العمل أن الوظائف المتوفرة للشباب الراغبين في العمل بالخارج تشمل المهن التالية:

كهربائي

مهنة كهربائي بشرط امتلاك خبرة في فحص شبكة الأسلاك والتجهيزات، بما في ذلك قواطع التيار ولوحات التوزيع.

ميكانيكي معدات

مهنة ميكانيكي معدات شرط لديه خبرة في صيانة المعدات الميكانيكية المستخدمة في آلات تصنيع المواد الغذائية.

فني كهرباء وميكانيكي (كهروميكانيكي)

فني كهرباء وميكانيكي لديه خبرة في صيانة الأجهزة الكهروميكانيكية الخاصة بالآلات الصناعية.

ميكانيكي تدفئة وتبريد وتهوية (HVAC)

مهنة ميكانيكي تدفئة وتبريد وتهوية شرط ان يكون لديه خبرة في صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية في بيئة صناعية أو غذائية.

مدة التقديم على الوظائف

يستمر قبول طلبات التقديم لمن يرغب في الالتحاق بتلك الوظائف، على أن ينتهي التقديم يوم الإثنين المقبل، وذلك من خلال الرابط الذي خصصته وزارة العمل وهو:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index

شروط التقديم

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي كالتالي:

أن تكون مدة التعاقد 3 سنوات.

امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المهنة المتقدم لها.

ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

ضرورة حصول العامل على شهادة قياس مستوى المهارة في المهنة المرشح للعمل بها.

المميزات المقدمة للعمال

أعلنت الوزارة أن فرص العمل المعروضة تأتي بمزايا تشجيعية تشمل ما يلي:

راتب شهري قيمته 500 دولار.

توفير بوليصة تأمين وسكن للعمال.

تأمين تذكرة السفر ذهابًا وعودة.

تكاليف استخراج التأشيرة وتصاريح العمل مؤمنة بالكامل من جانب صاحب العمل.

فنح آفاق جديدة للشباب المصري

تأتي جهود وزارة العمل في فتح فرص عمل للشباب لتؤكد على استمرارها في فتح آفاق جديدة للشباب المصري وتمكينهم من الحصول على فرص عمل تضمن لهم حياة مستقرة داخل مصر وخارجها، ضمن رؤية شاملة لدعم سوق العمل والارتقاء بمستوى الكوادر المصرية في الأسواق الدولية.