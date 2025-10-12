قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

انتهز الفرصة| فرص عمل في لبنان.. التخصصات والشروط

انتهز الفرصة| فرص عمل في لبنان.. التخصصات والشروط
انتهز الفرصة| فرص عمل في لبنان.. التخصصات والشروط
ولاء خنيزي

 تبذل وزارة العمل جهودًا حثيثة للحد من معدلات البطالة بين الشباب، من خلال توفير فرص عمل مناسبة داخل مصر وخارجها، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومن هذا المنطلق، أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم على مجموعة من الوظائف الجديدة للعمل في إحدى الشركات بدولة لبنان، وذلك ضمن خطة التوسع في توفير فرص عمل بالخارج تضمن مستوى دخل جيد وتأمين اجتماعي ومعيشي ملائم.

فرص العمل المتاحة

أوضحت وزارة العمل أن الوظائف المتوفرة للشباب الراغبين في العمل بالخارج تشمل المهن التالية:

كهربائي

مهنة كهربائي بشرط امتلاك خبرة في فحص شبكة الأسلاك والتجهيزات، بما في ذلك قواطع التيار ولوحات التوزيع.

ميكانيكي معدات

مهنة ميكانيكي معدات شرط لديه خبرة في صيانة المعدات الميكانيكية المستخدمة في آلات تصنيع المواد الغذائية.

فني كهرباء وميكانيكي (كهروميكانيكي)

فني كهرباء وميكانيكي لديه خبرة في صيانة الأجهزة الكهروميكانيكية الخاصة بالآلات الصناعية.

ميكانيكي تدفئة وتبريد وتهوية (HVAC)

مهنة ميكانيكي تدفئة وتبريد وتهوية شرط ان يكون لديه خبرة في صيانة أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية في بيئة صناعية أو غذائية.

مدة التقديم على الوظائف

يستمر قبول طلبات التقديم لمن يرغب في الالتحاق بتلك الوظائف، على أن ينتهي التقديم يوم الإثنين المقبل، وذلك من خلال الرابط الذي خصصته وزارة العمل وهو: 

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index

شروط التقديم

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي كالتالي:

  • أن تكون مدة التعاقد 3 سنوات.
  • امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المهنة المتقدم لها.
  • ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.
  • ضرورة حصول العامل على شهادة قياس مستوى المهارة في المهنة المرشح للعمل بها.

المميزات المقدمة للعمال

أعلنت الوزارة أن فرص العمل المعروضة تأتي بمزايا تشجيعية تشمل ما يلي:

  • راتب شهري قيمته 500 دولار.
  • توفير بوليصة تأمين وسكن للعمال.
  • تأمين تذكرة السفر ذهابًا وعودة.
  • تكاليف استخراج التأشيرة وتصاريح العمل مؤمنة بالكامل من جانب صاحب العمل.

فنح آفاق جديدة للشباب المصري 

تأتي جهود وزارة العمل في فتح فرص عمل للشباب لتؤكد على استمرارها في فتح آفاق جديدة للشباب المصري وتمكينهم من الحصول على فرص عمل تضمن لهم حياة مستقرة داخل مصر وخارجها، ضمن رؤية شاملة لدعم سوق العمل والارتقاء بمستوى الكوادر المصرية في الأسواق الدولية.

فرص عمل لبنان فرص عمل في لبنان وظائف وظيفة وزارة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

المصري البورسعيدي

موعد سفر بعثة المصري البورسعيدي لمواجهة الاتحاد الليبي

دراجان ستويكوفيتش

ستويكوفيتش يعلن استقالته من تدريب منتخب صربيا بعد الخسارة أمام ألبانيا

منتخب كاب فيردي

منتظر المباراة بشغف.. ماجد سامي يعلق على مواجهة كاب فيردي وإسواتيني

بالصور

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

فيديو

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد