قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الذكاء الاصطناعي يهدد سوق العمل العالمي .. مستقبل الوظائف بين التحول والاختفاء

الذكاء الاصطناعي يهدد سوق العمل العالمي .. مستقبل الوظائف بين التحول والاختفاء
الذكاء الاصطناعي يهدد سوق العمل العالمي .. مستقبل الوظائف بين التحول والاختفاء
ولاء خنيزي

مع تسارع التطورات التقنية وبلوغ الدين الأميركي أكثر من 36 تريليون دولار، ووسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، يتزايد القلق من أزمة جديدة تلوح في الأفق، عنوانها “الذكاء الاصطناعي وسوق العمل”، فالعالم يقف اليوم أمام مرحلة فاصلة قد تعيد رسم خريطة التوظيف، وتثير تساؤلات جادة حول قدرة الإنسان على الصمود أمام زحف الآلات، وذلك وفقًا لتقرير نشرته مجلة فوربس.

تحولات جذرية في أفق 2050

تشير تقارير اقتصادية صادرة عن مؤسسات عالمية كبرى، منها برايس ووترهاوس كوبرز وماكينزي والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن سوق العمل ستشهد تحولاً جذرياً بحلول عام 2050.

اعادة هيكلة للوظائف الحالية

بحسب تقرير مجلة فوربس، فإن نحو 60% من الوظائف الحالية ستحتاج إلى إعادة هيكلة جوهرية بفعل التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي.

الأرقام تتحدث: نسب مقلقة من الأتمتة

تتوقع شركة ماكينزي أن تتم أتمتة 30% من الوظائف في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، في حين ترى غولدمان ساكس أن نصف الوظائف قد تختفي كليًا بحلول عام 2045، نتيجة الطفرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات الذكية.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن هذا التحول لن يقتصر على الدول المتقدمة، بل سيمتد تأثيره إلى الاقتصادات النامية، ما قد يوسع الفجوة بين الدول في القدرة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية.

مهن باقية رغم الثورة التقنية

على الرغم من التوسع الكبير في قدرات الذكاء الاصطناعي، فإن بعض المجالات ما زالت تتطلب ذكاًء عاطفيًا وتفاعلًا إنسانيًا لا يمكن للآلات تقليده ومن بينها:

قطاع التعليم 

ففي قطاع التعليم، خاصة في مجالات مثل الفلسفة والتعليم المبكر، يبقى العنصر البشري محوريًا، إذ قدّر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024 أن 10% فقط من مهام التدريس قابلة للأتمتة بحلول عام 2040.

قطاع الإدارة العليا والقيادة الاستراتيجية

وفي قطاع الإدارة العليا والقيادة الاستراتيجية، فيؤكد الخبراء أن اتخاذ قرارات معقدة وتحفيز فرق العمل ما زالا من المهام التي يصعب نقلها إلى الأنظمة الذكية.

كيف تحمي مستقبلك المهني؟

في ظل هذا الواقع المتغير، يشدد الخبراء على ضرورة الاستعداد المبكر لموجة التحول الرقمي عبر تطوير مهارات يصعب على الذكاء الاصطناعي تقليدها، مثل:

  • التفكير النقدي والتحليلي
  • الذكاء العاطفي
  • المرونة الرقمية والتعلم المستمر

كما ينصحون بالتوجه نحو القطاعات المقاومة للأتمتة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، والمطالبة بإطلاق برامج تدريبية لإعادة تأهيل القوى العاملة بما يواكب احتياجات سوق العمل المستقبلية.

الذكاء الاصطناعي سوق العمل العمل سوق العمل العالمي الوظائف مستقبل الوظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 67,183 شهيدا و169,841 مصابا

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 67,183 شهيدا و169,841 مصابا

أوكرانيا تتسلم أكثر من 150 مركبة قتالية مسيرة من هولندا وإستونيا

أوكرانيا تتسلم أكثر من 150 مركبة قتالية مسيرة من هولندا وإستونيا

أسهم شركات الطاقة النظيفة تتفوق عالميا مع توسع الذكاء الاصطناعي

أسهم شركات الطاقة النظيفة تتفوق عالميا مع توسع الذكاء الاصطناعي

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد