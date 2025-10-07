تعديل جديد في جدول الدوري المصري بسبب مشاركة الأهلي الإفريقية| تعرف عليه

تشهد منافسات الدوري المصري الممتاز تعديلات جديدة في جدول مبارياته، بعدما أعلنت رابطة الأندية المصرية عن تغيير موعد لقاء الأهلي والاتحاد السكندري ضمن الجولة الحادية عشرة من المسابقة، في ظل انشغال المارد الأحمر بمشاركته الإفريقية المرتقبة، ويأتي هذا القرار في إطار التنسيق بين الرابطة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتجنب تضارب المواعيد وضمان جاهزية الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية.

تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

قررت رابطة الأندية المصرية إقامة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري بدلًا من الثلاثاء الموافق 21 من الشهر ذاته، وذلك نظرًا لخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا قبل هذا اللقاء مباشرة.

استاد القاهرة الدولي يستضيف المباراة

ستُقام المباراة بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساءً، في مواجهة منتظرة بين فريقين يسعيان لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة القوية في الدوري.

توقف مؤقت لمسابقة الدوري المصري

من المقرر أن تتوقف منافسات الدوري المصري الممتاز خلال شهر أكتوبر الجاري، بسبب مباريات المنتخب الوطني المصري في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراتين حاسمتين

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن والنجم والقائد محمد صلاح مباراتين حاسمتين، حيث يحل ضيفًا على منتخب جيبوتي يوم 8 أكتوبر في المغرب، ثم يستضيف غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولي يوم 12 من الشهر نفسه، ويسعى "الفراعنة" من خلال هاتين المواجهتين إلى ضمان التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية عن جدول مباريات الجولة الحادية عشرة بالكامل، والتي تأتي على النحو التالي:

الجمعة 17 أكتوبر

وادي دجلة × مودرن سبورت – الساعة 5 مساءً

المقاولون العرب × إنبي – الساعة 8 مساءً

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساءً

السبت 18 أكتوبر

الجونة × البنك الأهلي – الساعة 5 مساءً

الإسماعيلي × حرس الحدود – الساعة 8 مساءً

الأحد 19 أكتوبر

زد × بتروجت – الساعة 5 مساءً

سيراميكا × طلائع الجيش – الساعة 8 مساءً

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز × فاركو – الساعة 5 مساءً

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلي × الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساءً

المصري البورسعيدي × سموحة – الساعة 8 مساءً