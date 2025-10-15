قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
تصفيات المونديال.. نجم الجزائر يخطف لقب «الهداف» من محمد صلاح
فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
وفـاة أب وإصـابة جميع أفراد أسرته في حريق بشقة سكنية بالمندرة
فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة

خالد يوسف

تصاعدت معدلات البحث عن وظائف للفنيين المصريين، حيث يبحث عدد كبير من الشباب عن فرص عمل بمرتبات مجزية، وهو ما يدفعهم الى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في رحلة البحث، حيث أعلن ديوان عام محافظة الجيزة، عن حاجة الإدارة العامة للحماية المدنية عن عدد من الوظائف الفنية، ونشرت الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليصل الى شريحة كبيرة من الباحثين عن فرص عمل.

الوظائف المطلوبة بالإدارة العامة للحماية المدنية

أعلن ديوان عام محافظة الجيزة، عن حاجة الإدارة العامة للحماية المدنية، الكائنة بشارع حسين كمال – بين السرايات – الدقي، إلى شغل عدد من الوظائف الفنية، موضحا حاجته الى تشغيل الوظائف التالية:  

ـ عدد ( ۳۰ سائق ) نقل ثقيل . 

ـ عدد 5 مهنيين .

ـ ۲ ميكانيكي سيارات ديزل . 

ـ ٢ كهربائي سيارات . 

ـ 1 عفشجي بنظام السركي اليومي بالإدارة العامة للحماية المدنية .

موعد ومكان التقديم على الوظائف المطلوبة 

أعلن ديوان عام محافظة الجيزة، عن تقديم الطلبات شخصيا باليد وذلك بمقر ( الديوان العام لمحافظة الجيزة، الادارة العامة للموارد البشرية، ادارة التعيينات) الكائن بـ ( شارع حسين كمال - بين السرايات - الدقي )، على أن ينتهي الإعلان يوم 25 أكتوبر 2025.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف

يراعى في المتقدم للوظائف المطلوبة، تقديم المستندات التالية:

ـ صورة من المؤهل الدراسى او محو الامية 

- صورة شهادة الميلاد 

- صورة شهادة التجنيد -

ـ صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ومدون عليها ارقام الموبايل. 

ـ صورة من رخصة القيادة المهنية سارية بالنسبة للسائقين ).

وعلى من يقع عليه الاختيار تقديم اصل جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه في حينها ، هذا ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.

فرص عمل الإدارة العامة للحماية المدنية محافظة الجيزة

