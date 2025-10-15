قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل لينك الحلقة 4 يتصدر الترند بعد قضية السرقة

مسلسل لينك
مسلسل لينك
سعيد فراج

تطورت الأحداث في الحلقة الرابعة من مسلسل "لينك"، مليئة بالمفاجآت، حيث بدأت بأزمة كبيرة تواجه بكر (سيد رجب) وأسما (رانيا يوسف) بعدما أبلغهما الهاكر إلياس (مينا أبو الدهب) أن عملية الاحتيال التي تعرضا لها وسرقة أموالهما تمت من داخل العمارة التي يعيشان فيها، وكانت الصدمة الأكبر حين كشف أن اللينك أُرسل من شقة بكر عبر الراوتر الخاص به.

يتبادل بكر وأسما الاتهامات، بينما يقدم إلياس لهما فلاشتين لزرعهما في هواتف سكان العمارة الذين تحوم حولهم الشبهات، حتى يتمكن من الوصول إلى الهاتف الذي أرسل الرابط المشبوه، بعد عودتهما، يجربان الفلاشة على هاتف سلمى (لينا صوفيا) ابنة أسما لتتأكد من براءتها، وفي المقابل، يقوم بكر بالأمر نفسه مع ابنه إياد (عمرو محمود ياسين)، ثم مع زياد الذي يتبين أن الهاتف الذي اختُبر يخص صديقه.

تلتقي سلمى بأحد الشباب الذين تعرفت عليهم عبر تطبيق "دوبامين"، لكنها تشعر بعدم الارتياح وتتركه، لتقابل لاحقًا شابًا آخر تصدم بحقيقته أثناء اللقاء، لتزداد توترًا حين يظهر إياد فجأة في المكان نفسه، أما إياد، فيواصل تقاربه مع زميلته في الجامعة رغم تهديدات صديقها شادي (بلال أحمد بلال)، الذي يعتدي عليه لاحقًا مع مجموعة من أصدقائه، ما يؤدي إلى نقل إياد إلى المستشفى.

يحاول وائل، زميل إياد في الشركة، استغلاله بعد فصله من العمل بدلاً منه، فيبدأ بابتزازه مالياً بحجة مرض والدته والتزاماته المادية، بينما تتطور الأمور في العمارة حيث يجتمع بكر وسعد مع السكان جميعاً لإجراء فحص شامل لهواتف الجميع، لتأتي النتيجة صادمة: لا أحد من السكان متورط، ما يجعل قضية اللينك أكثر غموضًا وتعقيدا.

تنتهي الحلقة بكشف جديد، حيث يكتشف خالد (كريم العمري) أن زوجته سعاد (فرح الزاهد) تعمل في شركة أوبر خفيةً عنه، بعد أن وصلت رسالة إلى هاتفها تكشف سرها، وجاء ذلك بعد فترة من الشكوك من خالد حول خروج زوجته كثيراً تأخيرها عن مواعيدها.

مسلسل لينك

مسلسل لينك يعرض من السبت للأربعاء على قناة  DMC الساعة 7 مساء، والاعادة الأولى الساعة 2 صباحاً والثانية الساعة 9.30 صباحاً، كما يُعرض العمل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة فى الساعة 7 صباحاً و4.30 عصراً، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It الرقمية في تمام الساعة 7 مساء.

مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربي، العمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال. 

مسلسل لينك رانيا يوسف سيد رجب

