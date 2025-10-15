الشركة القابضة تكرم رئيس مياه القاهرة.. تفاصيل

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المهندس مصطفى أحمد الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة لحصول شركة مياه القاهرة على المركز الاول فى تقرير تقييم أداء مأمونية مياه الشرب للشركات التابعة للشركة القابضة عن العام المالى 2024-2025 فى حضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة على مستوى الجمهورية.

تطبيق أعلى معايير الجودة

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى ان هذا التكريم جاء نتيجة لاهتمام وحرص الشركة على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة واتباع الإجراءات النموذجية وتطبيق اعلى معايير السلامة والمأمونية بجميع مراحل إنتاج مياه الشرب بكافة المحطات التابعة للشركة.

وتعد شهادة سلامة ومأمونية المياه من أعلى الإعتمادات التى تمنح لمحطات إنتاج المياه حيث يتم توثيقها من ثلاث جهات (وزارة الصحة – الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).