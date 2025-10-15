قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء
اقتصاد

وزيرة التخطيط تعقد لقاءات ثنائية مع شركاء التنمية بواشنطن

وزيرة التخطيط تعقد لقاءات ثنائية
وزيرة التخطيط تعقد لقاءات ثنائية
آية الجارحي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي الحكومات، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية

وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع  زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، تعزيز سبل الشراكة بين الوزارتين من أجل تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي وسياسات تحقيق التنمية الاقتصادية، كما استعرضت «المشاط»، إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأكدت أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجاً يُحتذى به للعلاقات العربية في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين، وخاصة في ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث.

وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية

وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع حنين السيد، وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية، العلاقات المصرية اللبنانية المشتركة، مشيرة إلى التنسيق بين الحكومتين لانعقاد الدورة العاشرة من اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، من أجل فتح آفاق التعاون من أجل تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.

كما أشارت إلى تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع شقيقتها اللبنانية، والحرص على الانتقال بها إلى آفاق أرحب، مشيرة في ذات الوقت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا، من خلال عدد من البرامج والمحاور على رأسها برنامج تكافل وكرامة، الذي يتم تطبيقه مع البنك الدولي وأصبح نموذجًا دوليًا لجهود الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

البنك الأفريقي للتنمية

في سياق آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقيا.

وبحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة خاصة في ضوء الدور الذي يقوم به البنك كشريك تنمية رئيسي بمحور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، فضلًا عن التمويلات التي يوفرها البنك للقطاع الخاص في مصر، من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية. 

وزيرة التخطيط صندوق النقد شركاء التنمية المملكة الأردنية البنك الأفريقي للتنمية

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

المتحف المصري الكبير

غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي

