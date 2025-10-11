موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

يترقب المسلمون في جميع انحاء العالم موعد شهر رمضان المبارك، وذلك لعدة أسباب منها العبادة والتقرب إلى الله والصيام والتأمل والأجواء الروحانية واستجابة الدعوات، حيث ينتظر عدد كبير من المواطنين بداية شهر رمضان المبارك، الذي تتصادف بدايته في الربع الأول من العام، فتساءل الكثير من المواطنين موعد غرة شهر رمضان 2026، بالإضافة إلى عدد أيام صيامه.

موعد غرة شهر رمضان 2026

أوضحت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس، التابع إلى المعهد القومي للفلك، أن شهر رمضان للعام الجاري 1447 هجريًا، من المقرر أن يبدأ يوم الخميس 19 فبراير 2026 المقبل، ويستند تحديد هذا التاريخ إلى الحسابات الفلكية الدقيقة التي تراعى الدورة الشهرية للقمر حول الأرض.

وتكون غرة شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير، ولكنها تظل حسابات مبدئية، على أن يتم التأكيد بالرؤية الشرعية للهلال في كل دولة عربية وإسلامية، حيث يتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 من شهر شعبان من كل عام.

كم يتبقى على شهر رمضان والأعياد الرسمية 2026؟

تزامنا مع بداية شهر ربيع الآخر 1447 هجريًا، يترقب المسلمون المناسبات الكبرى المقبلة:

ـ شهر رمضان المبارك 1447 هـ: من المتوقع فلكيًا أن يبدأ يوم الخميس 19 فبراير 2026، أي يتبقى 131 يوما على شهر رمضان المبارك 2026.

ـ عيد الفطر 1447 هـ: من المنتظر أن يوافق الثلاثاء 20 مارس 2026.

ـ عيد الأضحى 1447 هـ: من المتوقع أن يحل في الجمعة 5 يونيو 2026.

ـ رأس السنة الهجرية 1448 هـ: سيكون في الأربعاء 19 أغسطس 2026.

هذه التواريخ فلكية وتبقى مرتبطة برؤية الهلال الشرعية في كل بلد إسلامي.

عدد أيام شهر رمضان 2026

من المتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان الكريم 30 يومًا، على أن تكون آخر أيام الشهر الكريم قبل نهاية شهر مارس 2026، ليكون بداية عيد الفطر السبت 21 مارس 2026، وذلك وفقًا الحسابات الفلكية.

أهمية الرؤية الشرعية

تختلف بداية الصيام يومًا واحدًا بين بلد وآخر بسبب أن كل دولة إسلامية تعتمد على لجانها وهيئاتها الشرعية، ولكن ستظل الرؤية الشرعية للهلال هي المرجع الأساسي لتحديد بداية الشهر.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إعلان بدء الصيام سيكون عقب الرؤية الشرعية، بينما تعتمد السعودية على لجان الرصد الفلكي والترائي البصري.