قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي
تفاصيل إيداع طالبين إحدى دور الرعاية لتعديــ..ــهما على زميلهما بالإسكندرية
اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: أنشأنا 11 مخيما في جنوب القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

غرة شهر رمضان
غرة شهر رمضان
خالد يوسف

يترقب المسلمون في جميع انحاء العالم موعد شهر رمضان المبارك، وذلك لعدة أسباب منها العبادة والتقرب إلى الله والصيام والتأمل والأجواء الروحانية واستجابة الدعوات، حيث ينتظر عدد كبير من المواطنين بداية شهر رمضان المبارك، الذي تتصادف بدايته في الربع الأول من العام، فتساءل الكثير من المواطنين موعد غرة شهر رمضان 2026، بالإضافة إلى عدد أيام صيامه.

موعد غرة شهر رمضان 2026

أوضحت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس، التابع إلى المعهد القومي للفلك، أن شهر رمضان للعام الجاري 1447 هجريًا، من المقرر أن يبدأ يوم الخميس 19 فبراير 2026 المقبل، ويستند تحديد هذا التاريخ إلى الحسابات الفلكية الدقيقة التي تراعى الدورة الشهرية للقمر حول الأرض.

وتكون غرة شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير، ولكنها تظل حسابات مبدئية، على أن يتم التأكيد بالرؤية الشرعية للهلال في كل دولة عربية وإسلامية، حيث يتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 من شهر شعبان من كل عام.

كم يتبقى على شهر رمضان والأعياد الرسمية 2026؟

تزامنا مع بداية شهر ربيع الآخر 1447 هجريًا، يترقب المسلمون المناسبات الكبرى المقبلة:

ـ شهر رمضان المبارك 1447 هـ: من المتوقع فلكيًا أن يبدأ يوم الخميس 19 فبراير 2026، أي يتبقى 131 يوما على شهر رمضان المبارك 2026.

ـ عيد الفطر 1447 هـ: من المنتظر أن يوافق الثلاثاء 20 مارس 2026.

ـ عيد الأضحى 1447 هـ: من المتوقع أن يحل في الجمعة 5 يونيو 2026.

ـ رأس السنة الهجرية 1448 هـ: سيكون في الأربعاء 19 أغسطس 2026.

هذه التواريخ فلكية وتبقى مرتبطة برؤية الهلال الشرعية في كل بلد إسلامي.

عدد أيام شهر رمضان 2026

من المتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان الكريم 30 يومًا، على أن تكون آخر أيام الشهر الكريم قبل نهاية شهر مارس 2026، ليكون بداية عيد الفطر السبت 21 مارس 2026، وذلك وفقًا الحسابات الفلكية.

أهمية الرؤية الشرعية

تختلف بداية الصيام يومًا واحدًا بين بلد وآخر بسبب أن كل دولة إسلامية تعتمد على لجانها وهيئاتها الشرعية، ولكن ستظل الرؤية الشرعية للهلال هي المرجع الأساسي لتحديد بداية الشهر.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إعلان بدء الصيام سيكون عقب الرؤية الشرعية، بينما تعتمد السعودية على لجان الرصد الفلكي والترائي البصري.

موعد غرة شهر رمضان غرة شهر رمضان 2026 أيام الصيام الحسابات الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

الفتيات الصغار

أحالتهم للطب الشرعي.. النيابة تستكمل التحقيقات في وفاة 3 شقيقات بالمنوفية

عماد النحاس

بعد التعاقد مع الزوراء العراقي.. سبب رفض عماد النحاس عروض الأهلي

ترشيحاتنا

هنادي مهنا

هنادي مهنا وجان رامز أول الحضور عرض خاص فيلم أوسكار عودة الماموث

ايناس الدغيدي وزوجها وهالة صدقي وليلى علوي

فرحانة ليكم جدًا..ليلى علوي تهنئ إيناس الدغيدي على زواجها

طارق العريان

لا توجد به مشاهد جريئة .. طارق العريان يكشف تفاصيل فيلم السلم والتعبان٢

بالصور

إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

مع اقتراب الشتاء.. 6 طرق منزلية فعّالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية وتحسين التنفس

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ماتكترش منه .. أضرار غير متوقعة للزعتر

الزعتر
الزعتر
الزعتر

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب
القلب
القلب

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد