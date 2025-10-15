قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار حنفي جبالي ضمن القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب بقطاع القاهرة
اختتام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الإغاثة الطبية في غزة: أكثر من 5 آلاف فلسطيني فقدوا أطرافهم ويحتاجون لعمليات عاجلة
وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
ماذا قرر وزير التعليم للقضاء على الفترات المسائية في المدارس؟..تفاصيل
مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: شهيدان في قصف إسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأكثر صناعة في تاريخ المنتخبات.. ميسي يحطم رقم نيمار القياسي

ميسي ولاتارو مارتينيز
ميسي ولاتارو مارتينيز

حطم النجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقماً قياسيًا جديدًا بعدما ساهم في فوز التانجو على بورتوريكو 6-0، في مواجهة ودية جمعتهما الليلة الماضية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم غياب ميسي ، عن التسجيل إلا أنه صنع هدفين لزميليه ماك أليستر ولاتارو مارتينيز، ليتربع البرغوث على عرش الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ المنتخبات الوطنية الحاسمة برصيد 60 تمريرة حاسمة.

وتجاوز ميسي الرقم القياسي المسجل باسم نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل، ولاندون دونوفان أسطورة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صنع كل منهما 58 تمريرة حاسمة.

مفاجأة من ميسي في ديسمبر

في سياق آخر، أعلن ليونيل ميسي عن إطلاق بطولة دولية جديدة تحمل اسمه بعنوان "كأس ميسي"، في مبادرة تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتطوير كرة القدم العالمية.

وتُقام النسخة الأولى من البطولة في جنوب فلوريدا خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر المقبل، بمشاركة 8 فرق كبرى من أبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بالتعاون مع شركة الإنتاج الخاصة بميسي "525 روزاريو".

وقال ميسي في تصريحات رسمية: “يسعدني أن أعلن أخيرًا عن هذه البطولة المميزة التي ستُقام في ميامي ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل أندية العالم، إنها فرصة رائعة لنجوم المستقبل كي يظهروا مهاراتهم أمام جماهير كرة القدم”.

وأضاف نجم التانجو: “كأس ميسي ليست مجرد مباريات كرة قدم، بل تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والأنشطة التفاعلية، وتهدف إلى رعاية الجيل القادم من اللاعبين. أتمنى أن تنال إعجاب الجميع”.

وتعد هذه البطولة خطوة جديدة في مسيرة ميسي خارج الملاعب، حيث يسعى من خلالها إلى ترك بصمة مؤثرة في تطوير كرة القدم على مستوى الفئات السنية، واستثمار خبرته الكبيرة في دعم المواهب الواعدة حول العالم.

ميسي التانجو بورتوريكو نيمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دعاء الفجر

دعاء الفجر.. بـ 9 كلمات لا ينقطع رزقك ويستقر عيشك .. فهل تعرفها؟

جانب من الحادث بسوهاج

نجاة ركاب قطار سوهاج من كارثة بعد انحراف عربتين قبل دخوله المحطة

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

اوتاكا وهدير عبد الرازق

نشر فيديوهات خادشة للحياء.. قرار عاجل بشأن اوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق

أرشيفية

مقـ.ـتل قهوجي برصاصة في مشاجرة بالهرم

أرشيفية

لمدة 3 أيام.. الطعن على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة أمام القضاء الإداري

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

فيديو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد