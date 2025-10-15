الأكثر صناعة في تاريخ المنتخبات.. ميسي يحطم رقم نيمار القياسي

حطم النجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقماً قياسيًا جديدًا بعدما ساهم في فوز التانجو على بورتوريكو 6-0، في مواجهة ودية جمعتهما الليلة الماضية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم غياب ميسي ، عن التسجيل إلا أنه صنع هدفين لزميليه ماك أليستر ولاتارو مارتينيز، ليتربع البرغوث على عرش الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ المنتخبات الوطنية الحاسمة برصيد 60 تمريرة حاسمة.

وتجاوز ميسي الرقم القياسي المسجل باسم نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل، ولاندون دونوفان أسطورة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صنع كل منهما 58 تمريرة حاسمة.

مفاجأة من ميسي في ديسمبر

في سياق آخر، أعلن ليونيل ميسي عن إطلاق بطولة دولية جديدة تحمل اسمه بعنوان "كأس ميسي"، في مبادرة تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتطوير كرة القدم العالمية.

وتُقام النسخة الأولى من البطولة في جنوب فلوريدا خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر المقبل، بمشاركة 8 فرق كبرى من أبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بالتعاون مع شركة الإنتاج الخاصة بميسي "525 روزاريو".

وقال ميسي في تصريحات رسمية: “يسعدني أن أعلن أخيرًا عن هذه البطولة المميزة التي ستُقام في ميامي ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل أندية العالم، إنها فرصة رائعة لنجوم المستقبل كي يظهروا مهاراتهم أمام جماهير كرة القدم”.

وأضاف نجم التانجو: “كأس ميسي ليست مجرد مباريات كرة قدم، بل تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والأنشطة التفاعلية، وتهدف إلى رعاية الجيل القادم من اللاعبين. أتمنى أن تنال إعجاب الجميع”.

وتعد هذه البطولة خطوة جديدة في مسيرة ميسي خارج الملاعب، حيث يسعى من خلالها إلى ترك بصمة مؤثرة في تطوير كرة القدم على مستوى الفئات السنية، واستثمار خبرته الكبيرة في دعم المواهب الواعدة حول العالم.