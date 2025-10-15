قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رحاب رضوان تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في وزن 61 كجم

رحاب رضوان
رحاب رضوان
إسراء أشرف

نجحت البطلة البارالمبية ريحاب رضوان، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، في التتويج بالميدالية الذهبية بمنافسات وزن 61 كجم سيدات ببطولة العالم المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من التاسع وحتى الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، والتي تُقام لأول مرة في القارة الأفريقية.

وتمكنت ريحاب من رفع 131 كجم لتتوج بالمركز الأول متفوقة على النيجيرية إفيولوا ألاكي التي جاءت في المركز الثاني بعد رفعها 128 كجم، فيما حلت مواطنتها فرانكا أنيجبوجو في المركز الثالث بعد رفع 126 كجم.

وبذلك تحصد مصر الميدالية الثالثة في منافسات الكبار، بعد ذهبية محمد المنياوي في وزن 59 كجم، وبرونزية محمد صبحي في وزن 88 كجم للرجال.

يذكر أن منافسات الكبار انطلقت يوم السبت الماضي وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، على أن تختتم البطولة بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط يوم 18 من الشهر نفسه، يليها حفل الختام.

وتشارك مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 على مستوى الناشئين والناشئات، و33 على صعيد الكبار.

رحاب رضوان منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

آيتن عامر
ملك أحمد زاهر
مازدا
سكر
