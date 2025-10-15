رحاب رضوان تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في وزن 61 كجم

نجحت البطلة البارالمبية ريحاب رضوان، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، في التتويج بالميدالية الذهبية بمنافسات وزن 61 كجم سيدات ببطولة العالم المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من التاسع وحتى الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، والتي تُقام لأول مرة في القارة الأفريقية.

وتمكنت ريحاب من رفع 131 كجم لتتوج بالمركز الأول متفوقة على النيجيرية إفيولوا ألاكي التي جاءت في المركز الثاني بعد رفعها 128 كجم، فيما حلت مواطنتها فرانكا أنيجبوجو في المركز الثالث بعد رفع 126 كجم.

وبذلك تحصد مصر الميدالية الثالثة في منافسات الكبار، بعد ذهبية محمد المنياوي في وزن 59 كجم، وبرونزية محمد صبحي في وزن 88 كجم للرجال.

يذكر أن منافسات الكبار انطلقت يوم السبت الماضي وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، على أن تختتم البطولة بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط يوم 18 من الشهر نفسه، يليها حفل الختام.

وتشارك مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 على مستوى الناشئين والناشئات، و33 على صعيد الكبار.