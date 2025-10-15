ودياً.. الاتحاد السكندري يفوز علي فريق ميدو بهدف كديم الديب

حقق فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق ميدو بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت جمعت الفريقين على ملعب النادى بسموحة.

سجل هدف الفوز للاتحاد كريم الديب

وخاض الاتحاد السكندري اللقاء الودي بتشكيل مكون من :-

محمود جنش لحراسة المرمى و مصطفى إبراهيم ومحمود شبانة و ابو بكر اليادى وكريم الديب و جون ايبوكا وفيفور اكيم وعبد الغنى محمد و محمد تونى ومحمد كناريا وفادى فريد .

وحرص تامر مصطفي المدري الفني للفريق على إجراء بعض التغيرات خلال الشوط الثاني من اللقاء للوقف علي التشكيل المثالي قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز مرة آخري.