التحر.ش داخل الأماكن المقدسة.. داعية تحذر من تضاعف العقاب في الحرم

أوضحت الداعية الإسلامية نيفين مختار أن التحرش سلوك مُنحط يصدر عن شخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا، مؤكدة أن لهذا السلوك ثلاثة أسباب رئيسية: دينية، وسلوكية، واجتماعية.

تحرش لفظي وبصري وبدني

وبيّنت خلال لقائها مع الإعلامي شريف عبد البديع والإعلامية آية شعيب في برنامج أنا وهو وهي على قناة صدى البلد أن التحرش لا يقتصر على شكل واحد، إذ يوجد تحرش لفظي وبصري وبدني.

وأشارت مختار إلى أن التحرش الجسدي ينقسم إلى نوعين: كامل وجزئي، كما أوضحت الفرق بين الاغتصاب والزنا؛ فالأول يتم بدون رضا الطرف الآخر، بينما الثاني يقع برضا الطرفين.

وأضافت أن من أشكال التحرش أيضًا التحرش بالملامسة، والذي قد يحدث في طوابير السينما أو حتى أثناء الطواف في الحرم.

مضاعفة الأجر لمئة ألف حسنة

ولفتت إلى أن الناس تؤدي الطواف طلبًا لمضاعفة الأجر إلى مئة ألف حسنة، بينما من يرتكب سيئة في هذا المكان المقدس تتضاعف عليه عقوبتها نظرًا لحرمة وقدسية الموقع.