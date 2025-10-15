غدًا… أولى ندوات قائمة الخطيب بفرع الأهلي بالشيخ زايد

تبدأ غدًا الخميس أولى ندوات قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقرر لها يوم31 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية، وطرح الرؤية الشاملة لبرنامج القائمة واستراتيجيتها للسنوات الأربعة المقبلة.

تنطلق الندوة الأولى في فرع الشيخ زايد في السابعة مساء غدٍ الخميس، تليها الندوة الثانية بفرع القاهرة الجديدة يوم الجمعة 17 أكتوبر ثم الندوة الثالثة بفرع مدينة نصر يوم الخميس 23 أكتوبر، على أن تختتم الندوات في المقر الرئيسي بالجزيرة يوم الجمعة 24 أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد هذه الندوات عرضًا تفصيليًا لبرنامج العمل الذي أعدته القائمة، الذي يتضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى استكمال مسيرة التطوير والإنجازات التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات الرياضية والإدارية والإنشائية والخدمية.

وتستعرض القائمة خلال الندوات خطة المرحلة المقبلة، التي تركز على توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي؛ بما يعزز من الموارد المالية للنادي، إلى جانب تطوير الأداء الرياضى والبنية التحتية في الفروع الأربعة، وتحقيق التعاون الكامل بين شركات الأهلي؛ بما يخدم المنظومة الرياضية والاقتصادية للنادي.

وتضم قائمة الخطيب كلًا من الكابتن محمود الخطيب رئيسا، و ياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال.. وللعضوية تحت السن.. إبراهيم العامري.. رويدا هشام.