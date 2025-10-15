قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
كيف نحمي طلابنا من التنمر والعنف داخل المدارس؟

البهى عمرو

أكدت داليا الحزاوي، الخبيرة الأسرية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أن حالات العنف داخل المدارس لا تُعد ظاهرة عامة، لكنها حوادث فردية تستحق الدراسة والتدخل السريع لمعرفة أسبابها وطرق علاجها، مؤكدة أن الظاهرة بدأت في الظهور بشكل أوضح خلال الأعوام الأخيرة مع زيادة نسبة الحضور والالتزام المدرسي بعد قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف بربط الطلاب بأعمال السنة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تكرار بعض حوادث العنف في المدارس يتطلب دق ناقوس الخطر، لأن تلك السلوكيات تؤثر سلبًا على المناخ التربوي داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن المعالجة الحقيقية تبدأ من فهم الأسباب ووضع حلول جذرية.

وأضافت أن الأسرة والمدرسة والإعلام يمثلون مثلثًا متكاملًا في تربية الأبناء، مشيرة إلى أن دور البيت أساسي ومحوري في تكوين شخصية الطفل، قائلة: «الأسرة هي المدرسة الأولى، وعلى الوالدين غرس قيم الاحترام والتعاون داخل المنزل قبل أن نطالب بها في المدرسة».

وأوضحت أن منظمة "اليونيسف" حذرت من أن يصبح العنف جزءًا من الحياة اليومية للطلاب داخل المدارس، مؤكدة أن بعض الأطفال يتعرضون للعنف أو التنمر لمجرد اختلافهم عن زملائهم في الشكل أو الوضع الاجتماعي.

