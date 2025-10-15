محمد صلاح.. بداية مرحلة جديدة مع ليفربول بعد إنجاز تأهل مصر للمونديال| تفاصيل

يقف النجم المصري محمد صلاح على أعتاب محطة فارقة في مسيرته الكروية، بعدما نجح في قيادة منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليمنح الجماهير المصرية لحظة تاريخية طال انتظارها.

إنجاز تاريخي مع الفراعنة

استطاع محمد صلاح أن يزيد من رصيد أهدافه في سجلات كرة القدم الأفريقية، بعدما سجل ثنائية في شباك جيبوتي خلال مباراة الصعود، ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 20 هدفًا، متفوقاً على كل هدافي القارة السمراء عبر تاريخ التصفيات.

عودة إلى ليفربول بروح جديدة

بعد ملحمة التأهل، يعود محمد صلاح إلى صفوف ليفربول الإنجليزي بمعنويات مرتفعة، لكنه يجد نفسه أمام تحدٍّ جديد يتمثل في استعادة مستواه المعهود، خاصة أنه لم يسجل سوى ثلاثة أهداف فقط منذ بداية الموسم الحالي في مختلف البطولات المحلية والقارية.

غياب التسجيل

مرّ صلاح بفترة من عدم تسجيل الأهداف، حيث غاب عن التسجيل والصناعة في آخر ثلاث مباريات خاضها مع ليفربول، والتي شهدت هزيمتين مؤلمتين أمام كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أدى إلى تراجع "الريدز" إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال، كما تكبّد الفريق خسارة أخرى أمام جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

مواجهات حاسمة تنتظر ليفربول

لا يملك صلاح ترف الوقت للعودة التدريجية، إذ تنتظره سلسلة من المواجهات القوية قد تشكل ملامح مستقبل ليفربول في الموسم الحالي، حيث ستكون البداية مع لقاء القمة المرتقب أمام مانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد" في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تحديات أوروبية ومحلية متتالية

بعد مواجهة الكلاسيكو، يشد ليفربول الرحال إلى ألمانيا لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفًا على برينتفورد يوم 25 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري، ثم يعود الفريق لاستضافة كريستال بالاس في مباراة تحمل الطابع الثأري ضمن منافسات الدور الرابع في كأس الرابطة الإنجليزية يوم 29 من الشهر نفسه.

قمة نارية أمام ريال مدريد في بداية نوفمبر

وفي الأسبوع الأول من نوفمبر، يدخل ليفربول مع صلاح في منعطف أكثر سخونة، حيث يواجه أستون فيلا في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد"، ثم يصطدم بعملاق أوروبا ريال مدريد في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك على نفس الملعب في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا للنجم المصري.