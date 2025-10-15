إصابة رمضان صبحي تتسبب في فتح بيراميدز الباب لرحيله| تفاصيل

في خطوة مفاجئة، قرر نادي بيراميدز فتح باب الرحيل أمام نجمه رمضان صبحي، بعد فترة طويلة من ابتعاده عن المشاركة في المباريات الرسمية، نتيجة تعرضه لعدة إصابات متتالية أثّرت على جاهزيته الفنية والبدنية، وهو ما أدى إلى خروجه من حسابات المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

النادي ينتظر العروض الرسمية لحسم الموقف

وأكدت إدارة بيراميدز أنها في انتظار تلقي عروض رسمية من الأندية المحلية أو الخارجية، لدراسة الموقف واتخاذ القرار الأنسب بالنسبة للنادي واللاعب، في ظل رغبة مشتركة في تحقيق أفضل مصلحة للطرفين خلال المرحلة المقبلة.

تصريحات من داخل النادي حول مستقبل اللاعب

وكشف مصدر داخل بيراميدز أن رمضان صبحي لاعب صاحب إمكانيات كبيرة وخبرة واسعة، غير أن غيابه المتكرر عن التشكيل الأساسي في الآونة الأخيرة أبعده عن حسابات الجهاز الفني، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ قرار فتح الباب أمام رحيله، بشرط وصول عرض يليق بقيمته الفنية ويتناسب مع مكانة النادي.

الإصابة تحرم رمضان صبحي من التواجد مع الفريق

ويعاني رمضان صبحي من إصابة على مستوى الركبة تسببت في غيابه عن صفوف الفريق، ومن المنتظر أن يخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من الدخول في قائمة مباراة نهضة بركان المغربي المرتقبة.

الاستعداد لمواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

ويستعد بيراميدز لخوض مواجهة قوية في كأس السوبر الأفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وهو الملعب الرسمي لنادي بيراميدز بطل دوري الأبطال.

بيراميدز بطل دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه

نجح بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تفوق على فريق صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي، ليكتب اسمه بجانب كبار أندية القارة الأفريقية.

نهضة بركان يتوج بكأس الكونفدرالية الأفريقية

من جانبه، واصل نهضة بركان تألقه القاري، وتمكن من حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على سيمبا التنزاني، ليؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة بطل دوري الأبطال في لقاء السوبر المرتقب.

طاقم تحكيم دولي يقود النهائي المرتقب

أسند الاتحاد الأفريقي «كاف» إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مكوّن من:

الحكم الرئيسي: السوداني محمود إسماعيل

المساعد الأول: محمد عبد الله من السودان

المساعد الثاني: الكيني جيلبيرت شيرويه

الحكم الرابع: الموريتاني عبد العزيز بوه

أما غرفة تقنية الفيديو «الفار»، فجاءت كالتالي: