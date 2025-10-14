مع قرب كأس العالم 2026.. تعرف على أفضل 10 مدربين يقودون منتخباتهم

يحمل تدريب المنتخبات الوطنية طابعًا مختلفًا عن عالم الأندية، إذ يتطلب ذكاءً إداريًا وقدرة على اتخاذ قرارات سريعة في بيئة مشحونة بالضغوط الجماهيرية والإعلامية، وفي ظل اقتراب موعد كأس العالم 2026، يبرز ثلاثة أسماء لامعة في المشهد الدولي هم: كارلو أنشيلوتي مع البرازيل، توماس توخيل مع إنجلترا، وجوليان ناجلسمان مع ألمانيا، باعتبارهم رموزًا للخبرة والرغبة في كتابة تاريخ جديد مع منتخباتهم.

يمتلك هؤلاء المدربون مزيجًا من الحزم والابتكار التكتيكي، ما جعلهم في صدارة التوقعات وبؤرة الاهتمام العالمي، خاصة مع تصنيف شبكة PlanetFootball الذي كشف عن قائمة أفضل 10 مدربين يقودون منتخباتهم نحو المجد العالمي.

كارلو أنشيلوتي – البرازيل

تولى المخضرم كارلو أنشيلوتي قيادة البرازيل عام 2025 بعد نهاية مسيرته مع ريال مدريد، وسط توقعات كبيرة بحصد لقب كأس العالم السادس، مستندًا إلى خبرته الأوروبية الواسعة وقدرته على إدارة النجوم تحت الضغط.

توماس توخيل – إنجلترا

يقود توماس توخيل منتخب إنجلترا بصرامة تقوم على الاختيارات الجريئة واستبعاد أي عنصر لا يتماشى مع خطته، ويأمل في قيادة إنجلترا نحو أول لقب كبير منذ 1966.

جوليان ناجلسمان – ألمانيا

عاد ناجلسمان لقيادة المنتخب الألماني بعد رحيله عن بايرن ميونخ، ونجح في الوصول إلى ربع نهائي يورو 2024، واضعًا أمامه هدفًا واضحًا وهو إعادة ألمانيا إلى منصات التتويج بعد إخفاقات المونديال السابقة.

ليونيل سكالوني – الأرجنتين

منذ توليه المهمة بعد مونديال 2018، حقق سكالوني كوبا أمريكا وكأس العالم 2022، مقدمًا نسخة قوية من الأرجنتين يصعب هزيمتها، ومع اقتراب 2026، يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب.

ديدييه ديشامب – فرنسا

منذ 2012، يقود ديشامب منتخب فرنسا بنجاح واضح محققًا كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية، ورغم الانتقادات حول الأداء، إلا أنه يظل من أكثر المدربين ثباتًا وطموحًا لاستعادة اللقب بعد إخفاق 2022.

لويس دي لا فوينتي – إسبانيا

يعرف دي لا فوينتي بقدرته على اكتشاف المواهب وصقلها، وقد ظهر ذلك بوضوح في يورو 2024 مع توهج لامين يامال ونيكو ويليامز، ليضع إسبانيا ضمن أبرز المرشحين لمونديال 2026.

مارسيلو بيلسا – أوروجواي

بأسلوبه المعروف القائم على الضغط العالي والحماس، يقود بيلسا منتخب أوروجواي منذ 2023، ومع جيل موهوب يمتلكه المنتخب، تبدو فرص تحقيق مفاجأة كبيرة في المونديال قائمة بقوة.

روبرتو مارتينيز – البرتغال

بعد تجربة غير ناجحة مع بلجيكا، انتقل مارتينيز إلى البرتغال وحقق لقب دوري الأمم الأوروبية 2025، ويقود منتخبًا طموحًا يتقدمهم كريستيانو رونالدو الذي يسعى لختام مسيرته بأعظم إنجاز ممكن.

رونالد كومان – هولندا

أعاد كومان الانضباط إلى المنتخب الهولندي وقاده إلى نصف نهائي يورو 2024، معتمداً على توازن دفاعي وهجومي بقيادة فان ديك ودي يونج، ليصبح من الأسماء المرشحة بقوة للتألق في المونديال.

رالف رانجنيك – النمسا

رالف رانجنيك قاد النمسا بأسلوب تكتيكي قوي يعتمد على الضغط المستمر، وقدم أداءً لافتًا في يورو 2024 رغم الخروج أمام تركيا، ومع جيل موهوب، تبدو فرصه اكبر في الوصول إلى نهائيات كأس العالم.